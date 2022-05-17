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Fenerbahçe'den sürpriz teknik direktör kararı! Jorge Jesus olmazsa Roberto Mancini...

Uzun süredir Jorge Jesus ile temaslarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir gelişme yaşanabilir. Son zamanlarda Flamengo'nun aldığı kötü sonuçlar nedeniyle Brezilya temsilcisinin taraftarları, Jorge Jesus için adeta kampanya başlatmış durumda. Jesus'un da 1. önceliğinin Flamengo olduğu bilinirken, Brezilya kulübünün Sousa ile yollarını ayırarak Jesus'a teklif yapması, Güney Amerika basınında kaçınılmaz gibi görünüyor. Fenerbahçe cephesi ise,  Jorge Jesus'un temsilcilerini İstanbul'a bekliyor. Sarı lacivertliler, Jesus'un Flamengo'ya imza atması halinde, yeni teknik direktör adaylarını belirledi. Fenerbahçe yönetiminde, İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin ismi sıkça gündeme gelmeye başladı. Editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın, Fenerbahçe'deki teknik direktör gelişmelerini, sarı lacivertlilerin transfer girişimlerini, Futbol Plus Youtube kanalında, A Spor spikeri Çiğdem Ceylan'a aktardı. İşte Fenerbahçe'de yaşanan Roberto Mancini gelişmesi ve yaşananların anlatıldığı o program...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 13:12 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 13:12
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçe'den sürpriz teknik direktör kararı! Jorge Jesus olmazsa Roberto Mancini...

Fenerbahçe'de, teknik direktör konusunda sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler, uzun süredir peşinde olduğu Jorge Jesus konusunda beklemediği bir haber alabilir.

Flamengo taraftarları ve Brezilya basını, Jorge Jesus için adeta kampanya düzenlemeye başladı. Sosyal medyada, Jorge Jesus'un Flamengo'ya imza atması için hashtagler açıldı.

F.BAHÇE NE YAPACAK?
Öte yandan Fenerbahçe yönetimi, Jesus'un son durumunu yakından takip ediyor. Sarı lacivertliler, Jorge Jesus'da son dakika pürüzü çıkması halinde, sürpriz bir girişime başlayabilir.

Editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın, Futbol Plus Youtube kanalında, A Spor spikeri Çiğdem Ceylan'a, Fenerbahçe'nin sürpriz hoca tercihini açıkladı.

İŞTE O PROGRAM

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