Fenerbahçe'den sürpriz teknik direktör kararı! Jorge Jesus olmazsa Roberto Mancini...

Fenerbahçe'de, teknik direktör konusunda sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler, uzun süredir peşinde olduğu Jorge Jesus konusunda beklemediği bir haber alabilir.

Flamengo taraftarları ve Brezilya basını, Jorge Jesus için adeta kampanya düzenlemeye başladı. Sosyal medyada, Jorge Jesus'un Flamengo'ya imza atması için hashtagler açıldı.

F.BAHÇE NE YAPACAK?

Öte yandan Fenerbahçe yönetimi, Jesus'un son durumunu yakından takip ediyor. Sarı lacivertliler, Jorge Jesus'da son dakika pürüzü çıkması halinde, sürpriz bir girişime başlayabilir.

Editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın, Futbol Plus Youtube kanalında, A Spor spikeri Çiğdem Ceylan'a, Fenerbahçe'nin sürpriz hoca tercihini açıkladı.

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