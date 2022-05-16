Mucize olmazsa Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı: 0-0. Üst üste ikinci beraberliğini alan sarı-lacivertliler puanını 70'e çıkardı. İkinci sıradaki yerini koruyan Kanarya son haftaya en yakın rakibi Konyaspor'un 3 puan ve 9 gol averajı önünde girdi. Fenerbahçe 38. haftada Yeni Malatyaspor deplasmanına giderken, Konyaspor İstanbul'da Beşiktaş'a konuk olacak. İkincilik için 1 puan yeten Fenerbahçe'nin bir mucize olmazsa Şampiyonlar Ligi vizesini alması bekleniyor.
KALECİLERİN GÜNÜYDÜ
Yüksek tempoda oynanan karşılaşmada iki takım da yakaladığı fırsatları kullanamadı. Fenerbahçe; Osayi Samuel (2), Serdar Dursun (2), Diego Rossi ve Luiz Gustavo ile girdiği pozisyonlarda ya çerçeveyi bulamadı ya da gününde olan kaleci Viviano'ya takıldı. Fatih Karagümrük de Borini, Pesic ve Caner'le kaleci Altay'ı geçemeyince mücadele başladığı gibi golsüz tamamlandı. Fatih Karagümrük de bu sonuçla puanını 57'ye yükseltti.
KARTAL'DAN 2 DEĞİŞİKLİK
Teknik direktör İsmail Kartal, Beşiktaş derbisinde sahaya sürdüğü onbirde iki değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, cezası bulunan Mert Hakan Yandaş'ın yerine Bright Osayi-Samuel'e, Filip Novak'ın yerine ise Serdar Aziz'e görev verdi.
KADIKÖY YİNE FULL
Fenerbahçeli taraftarlar, sezonun son iç saha mücadelesinde takımlarına desteği sürdürdü. Ülker Stadyumu'nu dolduran sarı-lacivertliler, İsmail Kartal ve oyuncuların yanı sıra eski kalecileri Volkan Demirel'e sevgi gösterilerinde bulundu.