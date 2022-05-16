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İsmail Kartal: Kolay değil

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal taraftara galibiyet hediye etmek istediklerini ancak 1 puanın da kötü olmadığını söyledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
İsmail Kartal: Kolay değil

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal taraftara galibiyet hediye etmek istediklerini ancak 1 puanın da kötü olmadığını söyledi. Sarı-lacivertli çalıştırıcı, "Son 13 maç, 10 galibiyet, 3 beraberlik. Bugün de kazanmak için mücadele ettik. İkinci yarı tempoyu artırdık. Pozisyonlarımız da vardı. Bir gol atsak kazanabilirdik. Bir puan aldık. Rakip te çıkışta olan bir takım. Kolay değil. Sezon sonuna doğru bahar yorgunluğu, sakatlıklar bunlar da etken. Son haftaya 3 puan ve 9 averaj önde giriyoruz. İkincilik için bize yeteceğini düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Taraftarlara ve oyuncularıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

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