Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Brezilya basınından Jorge Jesus için yıkan haber! "Flamengo'ya imza..."

Fenerbahçe'ye Brezilya basınından Jorge Jesus için yıkan haber! "Flamengo'ya imza..."

Fenerbahçe, son olarak Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelmiş ve maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. Maç sonrası İsmail Kartal, bir nevi veda konuşması yapmıştı. Fenerbahçe'de, yeni teknik direktörün yüksek ihtmialle Jorge Jesus olacağı konuşuluyordu. Hatta, Jorge Jesus ya da kurmaylarının hafta içinde İstanbul'a gelerek Fenerbahçeli yöneticilerle masaya oturacağı iddiaları hakimdi. Brezilyalı gazeteciler Gabriel Reis ve Thiago Asmar, Jesus'a ilişkin yaptığı konuşmada sarı lacivertlileri adeta yıkan gelişmeyi aktardı. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | ÖZEL HABER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 11:48 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 12:14
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçe'ye Brezilya basınından Jorge Jesus için yıkan haber! "Flamengo'ya imza..."

Fenerbahçe'de Jorge Jesus ile ilgili büyük bir sorun kapıda... Brezilyalı gazeteciler Gabriel Reis ve Thiago Asmar, konuya ilişkin sarı lacivertlileri yakından ilgilendiren ifadeler kullandı.

Fenerbahçe'ye Brezilya basınından Jorge Jesus için yıkan haber! "Flamengo'ya imza..."

JESUS ANLAŞMASI YATTI MI?
Bilindiği üzere sarı lacivertlilerin, hafta içinde Jorge Jesus'u Türkiye'ye getireceği konuşuluyordu.

Fenerbahçe'ye Brezilya basınından Jorge Jesus için yıkan haber! "Flamengo'ya imza..."

Hatta öyle ki, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Jesus ile bizzat görüşeceği ifade edilmişti.

Fenerbahçe'ye Brezilya basınından Jorge Jesus için yıkan haber! "Flamengo'ya imza..."

Bununla beraber Jorge Jesus'un kalbinde olan takımın Flamengo olduğu biliniyordu. Brezilyalı gazeteciler Gabriel Reis ve Thiago Asmar, Jesus'a dair yaptığı konuşmada, tecrübeli adamın Fenerbahçe ilişkisine dair olumsuz konuşmalar yaptı. Öte yandan Jesus'un yakınından gelen bilgileri de aktardılar.

Fenerbahçe'ye Brezilya basınından Jorge Jesus için yıkan haber! "Flamengo'ya imza..."

Peki, Jorge Jesus'un yeni durağı neresi olacak? İşte o iki gazetecinin yaptığı önemli açıklamalar...

Fenerbahçe'ye Brezilya basınından Jorge Jesus için yıkan haber! "Flamengo'ya imza..."

Gabriel Reis: Flamengo, düşme hattının bir sıra üstünde. Brezilya'nın, belki de Güney Amerika'nın en pahalı takımının bu duruma düşmesini düşünebilirmiydik?

Fenerbahçe'ye Brezilya basınından Jorge Jesus için yıkan haber! "Flamengo'ya imza..."

Flamengo, yıllardır bu kadar düşmedi. Şu adamın (Pauolo Sousa) yaptığı işe bakın! Hala onu savunnanlar var. Yardım et Jorge Jesus, bize yardım et, bizi rahatlat!

Fenerbahçe'ye Brezilya basınından Jorge Jesus için yıkan haber! "Flamengo'ya imza..."

Paulo Sousa'nın yanında olan ve Jorge Jesus'u getirmemek için tutan kişi, Flamengo'nun rakibi! Bu utanç verici!

Fenerbahçe'ye Brezilya basınından Jorge Jesus için yıkan haber! "Flamengo'ya imza..."

FLAMENGO KADROSUNDA JESUS'UN GERİ DÖNMESİNİ İSTEYENLER VAR!
Jorge Jesus geri dönmeli. 2019'de kovuldu ama başarı şansı çok yüksek. Flamengo kadrosunda, Jesus'un geri dönmesini isteyen oyuncular olduğunu biliyoruz.

Fenerbahçe'ye Brezilya basınından Jorge Jesus için yıkan haber! "Flamengo'ya imza..."

Flamengo taraftarı, Jorge Jesus'un yanında. Sousa'nın tarafında değiller. Hatta, yüzde 99'undan fazlası Jesus'u tutuyor. Hatta meydan okuyorum, yüzde 100!

Fenerbahçe'ye Brezilya basınından Jorge Jesus için yıkan haber! "Flamengo'ya imza..."

Flamengo taraftarları, Sousa'nın kovulmasını, Jesus'un geri dönmesini istiyor. Önemli olan Sousa'nın gönderilmesi değil, Jesus'un dönüşü!

Fenerbahçe'ye Brezilya basınından Jorge Jesus için yıkan haber! "Flamengo'ya imza..."

Yönetim kurulunun ne karar vereceğini bilmiyorum. Flamengo taraftarına karşı adeta düelloya çıkmış gibiler. Kazanamayacaksın Landim! (Flamengo başkanı).

Fenerbahçe'ye Brezilya basınından Jorge Jesus için yıkan haber! "Flamengo'ya imza..."

Thiago Asmar: Flamengo yönetim kurulunda, başkan Landim ile yüzleşmekten korktukları için sessiz kalanlar var. Onlar, medyaya bilgi sızdırmaya başladılar bile. Öyle ki, Paulo Sousa, Jorge Jesus'un nasıl Flamengo'dan kovulmasını beklediyse, şimdi de Jesus'un başka bir kulüple imzalamasını bekliyor.

Fenerbahçe'ye Brezilya basınından Jorge Jesus için yıkan haber! "Flamengo'ya imza..."

"JESUS FLAMENGO TARAFTARIYLA İLETİŞİM HALİNDE!"
Gabriel Reis: Jorje Jesus, Flamengo taraftarının yanında. Jesus'a bağlantılı biriyle konuştum ve o kişi bana, 'Bakalım, Flamengo yöneticileri bu baskıya ne kadar dayanacak.' dedi. Jesus, Flamengo taraftarıyla beraber ve başka bir kulübe imza atmamak için kendini tutmaya çalışıyor.

Fenerbahçe'ye Brezilya basınından Jorge Jesus için yıkan haber! "Flamengo'ya imza..."

Bu bilgiyi Jesus'ya yakın birinden aldım. Kesinlikle, bir süre daha bekleyecek. Flamengo yönetimi, Jesus'a karşı kibirli bir tavır sergilerse, boşa gitmiş olacaklar. Çünkü Joge Jesus aptal değil. Kötü bir adam da değil.

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