Fenerbahçe'ye Brezilya basınından Jorge Jesus için yıkan haber! "Flamengo'ya imza..."

Thiago Asmar: Flamengo yönetim kurulunda, başkan Landim ile yüzleşmekten korktukları için sessiz kalanlar var. Onlar, medyaya bilgi sızdırmaya başladılar bile. Öyle ki, Paulo Sousa, Jorge Jesus'un nasıl Flamengo'dan kovulmasını beklediyse, şimdi de Jesus'un başka bir kulüple imzalamasını bekliyor.

"JESUS FLAMENGO TARAFTARIYLA İLETİŞİM HALİNDE!"

Gabriel Reis: Jorje Jesus, Flamengo taraftarının yanında. Jesus'a bağlantılı biriyle konuştum ve o kişi bana, 'Bakalım, Flamengo yöneticileri bu baskıya ne kadar dayanacak.' dedi. Jesus, Flamengo taraftarıyla beraber ve başka bir kulübe imza atmamak için kendini tutmaya çalışıyor.