Fenerbahçe'de Karagümrük maçı sonrası Berke Özer'in ayrılığı resmen gerçekleşti! Ali Koç böyle duyurmuştu

Fenerbahçe, Kadıköy'de bu sezon son kez taraftarının karşısına çıktı.
Fenerbahçe, Kadıköy'de bu sezon son kez taraftarının karşısına çıktı.
Sarı lacivertliler, Fatih Karagümrük ile oynadığı maçtan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı.
Fenerbahçe, kapalı gişe çıktığı maçtan 0-0'lık eşitlikle ayrılınca, maçın son anlarında taraftarlar, oyuncuları protesto etti.
GERİ PAS ATILDI VE...
Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçının uzatma dakikalarında taraftarlar, 'geri pas yapan' oyuncuları ıslıklayarak protesto etti.
Öte yandan maç sonrası sarı lacivertlilerde duygusal anlar yaşandı.
Fenerbahçe'de, başkan Ali Koç'un 'gelecek sezon yola devam etmeyeceğiz' dediği o isim, takımdan ayrıldı.
BERKE ÖZER BOŞA ÇIKTI
Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Berke Özer, takım arkadaşlarıyla duygusal anlar yaşadı.
Ali Koç Berke için yaptığı açıklamada, "Berke ile iki tarafın da hayrına seneye birlikte olmamaya karar verdik" demişti.
Maç sonrası takım arkadaşları, Berke'ye şu şekilde veda etti;
MERT HAKAN YANDAŞ
"Yolun açık olsun."
ERTUĞRUL ÇETİN
"Bu kalp seni unutur mu."
ALTINORDU'DAN TRANSFER OLMUŞTU
Berke Özer, 11 Temmuz 2018'de Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
BERKE ÖZER KİMDİR?
25 Mayıs 2000'de İzmir'de dünyaya gelen Berke Özer, 1.91 boyunda ve kaleci pozisyonunda görev alıyor.
Kariyerine Bucaspor altyapısında başlayan Berke, daha sonra Altınordu altyapısına transfer olmuştu. 2018-19 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan Berke, bir süre Westerlo'da kiralık oynamış ve sonrasında sarı lacivertlilere geri dönmüştü.
Berke bu sezon 19 maça çıkarken 20 gol kalesinde görmüş ve 5 maçta kalesini gole kapatmıştı.