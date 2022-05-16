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Fenerbahçe'de Karagümrük maçı sonrası Berke Özer'in ayrılığı resmen gerçekleşti! Ali Koç böyle duyurmuştu

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, son olarak Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelirken, maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. Fenerbahçe, Kadıköy'de son kez taraftarının karşısına çıktı. Öte yandan Kanarya'da o isim, takımdan resmen ayrıldı ve arkadaşlarına veda etti. Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, takım arkadaşına "Yolun açık olsun" mesajını iletti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 09:39
Fenerbahçe'de ayrılık resmen gerçekleşti! Ali Koç duyurmuştu

Fenerbahçe, Kadıköy'de bu sezon son kez taraftarının karşısına çıktı.

Fenerbahçe'de ayrılık resmen gerçekleşti! Ali Koç duyurmuştu

Sarı lacivertliler, Fatih Karagümrük ile oynadığı maçtan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı.

Fenerbahçe'de ayrılık resmen gerçekleşti! Ali Koç duyurmuştu

Fenerbahçe, kapalı gişe çıktığı maçtan 0-0'lık eşitlikle ayrılınca, maçın son anlarında taraftarlar, oyuncuları protesto etti.

Fenerbahçe'de ayrılık resmen gerçekleşti! Ali Koç duyurmuştu

GERİ PAS ATILDI VE...
Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçının uzatma dakikalarında taraftarlar, 'geri pas yapan' oyuncuları ıslıklayarak protesto etti.

Fenerbahçe'de ayrılık resmen gerçekleşti! Ali Koç duyurmuştu

Öte yandan maç sonrası sarı lacivertlilerde duygusal anlar yaşandı.

Fenerbahçe'de ayrılık resmen gerçekleşti! Ali Koç duyurmuştu

Fenerbahçe'de, başkan Ali Koç'un 'gelecek sezon yola devam etmeyeceğiz' dediği o isim, takımdan ayrıldı.

Fenerbahçe'de ayrılık resmen gerçekleşti! Ali Koç duyurmuştu

BERKE ÖZER BOŞA ÇIKTI
Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Berke Özer, takım arkadaşlarıyla duygusal anlar yaşadı.

Fenerbahçe'de ayrılık resmen gerçekleşti! Ali Koç duyurmuştu

Ali Koç Berke için yaptığı açıklamada, "Berke ile iki tarafın da hayrına seneye birlikte olmamaya karar verdik" demişti.

Fenerbahçe'de ayrılık resmen gerçekleşti! Ali Koç duyurmuştu

Maç sonrası takım arkadaşları, Berke'ye şu şekilde veda etti;

Fenerbahçe'de ayrılık resmen gerçekleşti! Ali Koç duyurmuştu

MERT HAKAN YANDAŞ
"Yolun açık olsun."

Fenerbahçe'de ayrılık resmen gerçekleşti! Ali Koç duyurmuştu

ERTUĞRUL ÇETİN
"Bu kalp seni unutur mu."

Fenerbahçe'de ayrılık resmen gerçekleşti! Ali Koç duyurmuştu

ALTINORDU'DAN TRANSFER OLMUŞTU
Berke Özer, 11 Temmuz 2018'de Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Fenerbahçe'de ayrılık resmen gerçekleşti! Ali Koç duyurmuştu

BERKE ÖZER KİMDİR?
25 Mayıs 2000'de İzmir'de dünyaya gelen Berke Özer, 1.91 boyunda ve kaleci pozisyonunda görev alıyor.

Fenerbahçe'de ayrılık resmen gerçekleşti! Ali Koç duyurmuştu

Kariyerine Bucaspor altyapısında başlayan Berke, daha sonra Altınordu altyapısına transfer olmuştu. 2018-19 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan Berke, bir süre Westerlo'da kiralık oynamış ve sonrasında sarı lacivertlilere geri dönmüştü.

Fenerbahçe'de ayrılık resmen gerçekleşti! Ali Koç duyurmuştu

Berke bu sezon 19 maça çıkarken 20 gol kalesinde görmüş ve 5 maçta kalesini gole kapatmıştı.

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