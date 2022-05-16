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Ahmet Çakar Fenerbahçe - Karagümrük maçını değerlendirdi!

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük Kadıköy'de golsüz berabere kaldı. Hakem Halil Umut Meler'in verdiği vermediği kararlar, iki takım tarafından da eleştirildi. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, yazısının Meler'in performansını değerlendirdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
Ahmet Çakar Fenerbahçe - Karagümrük maçını değerlendirdi!

Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında evinde Karagümrük'le 0-0- berabere kaldı.

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Karagümrük maçını değerlendirdi!

Bu mücadeleyi Sabah yazarı Ahmet Çakar şu ifadelerle değerlendirdi:

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Karagümrük maçını değerlendirdi!

"Fenerbahçe ikinciliği garantilemek için çıkmıştı fakat son maça kaldı."

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Karagümrük maçını değerlendirdi!

"Ligden düşmesi kesinleşen Yeni Malatya'yı yendikleri taktirde Konyaspor hangi sonucu alırsa alsın Fenerbahçe ikinci olacak."

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Karagümrük maçını değerlendirdi!

"Büyük bir sürpriz olacağını sanmıyorum. Dün geceki maça baktığımızda Fenerbahçe'nin haftalardır başarılı olduğu sistemle başladığını görüyoruz. Önde basıyorlar, çabuk çıkıyorlar ama özellikle ilk yarıda fazla üretemediler."

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Karagümrük maçını değerlendirdi!

"Bazı oyuncular üretken olmadıklarında veya pozisyona giremediklerinde Fenerbahçe duruyor. Mesela Serdar Dursun, mesela Rossi, mesela İrfan Can... "

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Karagümrük maçını değerlendirdi!

"Özellikle İrfan'dan çok şey beklenmesine rağmen bazı maçları iyi bazense etkili değil. Özellikle ilk yarıda Karagümrük pasla çıktı ve asla Fenerbahçe'nin oyunu domine etmesine izin vermedi."

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Karagümrük maçını değerlendirdi!

"İkinci yarıda da Osayi'nin kaçırdığı gol var. Aynı Osayi ilk yarıda da Karagümrük defansının hatasından kaynaklanan pozisyonda önemli bir golü harcamıştı."

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Karagümrük maçını değerlendirdi!

"Bu pozisyonlarda vuruş tekniği çok önemli. Her ikisinde de Osayi sert vuramadı. Tıpkı Rossi'nin ikinci yarıda yakaladığı pozisyon gibi."

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Karagümrük maçını değerlendirdi!

"Top onun da sağ ayağına geldi ama bu ayağı etkili olamadığı için o da başarısızdı. Fenerbahçe daha hakim oynamasına rağmen Karagümrük'ün de önemli atakları var."

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Karagümrük maçını değerlendirdi!

"Hele son dakikalarda Pesic kafayı iyi vursa Fenerbahçe dün gece kaybederdi."

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Karagümrük maçını değerlendirdi!

"Sonuca baktığımızda F.Bahçe için ikincilik sadece bir maç kadar uzakta."

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Karagümrük maçını değerlendirdi!

"Halil Umut Meler genelde iyi ama bazen gereksiz kartlar gösteriyor. Mesela son dakikada Osayi'ye gösterdiği gibi. Kesin yanlış...

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Karagümrük maçını değerlendirdi!

"Yine ikinci yarıda İrfan Can'a bir faul var, itiraz etti diye sarı kart çıkardı."

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Karagümrük maçını değerlendirdi!

"Ama yine de Türkiye'nin en kalburüstü hakemlerinden biri."

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