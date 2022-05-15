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Fenerbahçe’den Karagümrük maçında 2 değişiklik! Mert Hakan ve Novak'ın yerine...

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig’de Fatih Karagümrük ile karşılaşan Fenerbahçe, bu mücadeleye Beşiktaş derbisine göre 2 değişiklik yaparken, sahaya 5 futbolcusundan yoksun çıktı. Kadıköy’de oynanacak olan karşılaşmada cezalı Mert Hakan Yandaş'ın yerine Bright Osayi-Samuel'i oynatan Kartal, geçtiğimiz hafta cezası nedeniyle oynayamayan Serdar Aziz'i de Filip Novak'ın yerine sahaya sürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 19:44
Fenerbahçe’den Karagümrük maçında 2 değişiklik! Mert Hakan ve Novak'ın yerine...

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Beşiktaş maçına göre kadrosunda 1'i zorunlu olmak üzere 2 değişikliğe gitti. Kadıköy'de oynanacak olan karşılaşmada cezalı Mert Hakan Yandaş'ın yerine Bright Osayi-Samuel'i oynatan Kartal, geçtiğimiz hafta cezası nedeniyle oynayamayan Serdar Aziz'i de Filip Novak'ın yerine sahaya sürdü.
Tecrübeli teknik adam, Fatih Karagümrük karşısında kalede Altay Bayındır'a görev verirken, savunma dörtlüsünü Nazım Sangare, Serdar Aziz, Marcel Tisserand ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta sahada Luiz Gustavo-Miha Zajc ikilisini bozmayan 60 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin önünde İrfan Can Kahveci'ye görev verdi. Kanatlarda Bright Osayi-Samuel ve Diego Rossi'ye formayı veren Kartal, gol yollarında da Serdar Dursun'a şans verdi.

Fenerbahçe'de Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Jose Sosa, Mergim Berisha, Enner Valencia, Çağtay Kurukalıp, Filip Novak, Attila Szalai ve Burak Kapacak ise yedek kulübesinde forma bekledi.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde cezalı Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas, Kim Min-jae, Miguel Crespo ve Arda Güler müsabakada forma giyemedi.

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