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Fenerbahçe Karagümrük maçında sarı kart gören Osayi Samuel cezalı duruma düştü!

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Karagümrük'ü konuk eden Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Osayi Samuel, sarı kart gördü. Samuel bu karta birlikte ligin son haftasında oynananacak Yeni Malatyaspor müsabakasında cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 21:21 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 21:33
Fenerbahçe Karagümrük maçında sarı kart gören Osayi Samuel cezalı duruma düştü!

Son haftalarda yaşadığı çıkışla birlikte üst sıralara tırmanmayı başaran Fenerbahçe, ligin formda ekiplerinden Fatih Karagümrük ile karşılaştı.

Sarı Lacivertliler ekipte maçın son anlarında sarı kart gören Osayi Samuel, gelecek hafta cezalı duruma düştü.

Mücadelenin 89. dakikasındaki bir pozisyonda rakibine faul yapan Nijeryalı futbolcu, sonrasında maçın hakemi Halil Umut Meler'e gösterdiği sert tepki nedeniyle sarı kartla cezalandırıldı.

Fenerbahçe ligin son haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Osayi Samuel bu müsabakada forma giyemeyecek.

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