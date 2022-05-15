Fenerbahçe - Karagümrük maçı öncesi Volkan Demirel konuştu! "Kadıköy benim için bambaşka"

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Karagümrük deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-siyahlılarda teknik direktör Volkan Demirel, zorlu mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar...

Volkan Demirel: Kadıköy'ü çok özlemişim. Buranın kokusu bambaşka. Benim için burası çok önemli. Rakibim ama her zaman Fenerbahçeliyim. Bugün çıkacağız ve kazanmak için oynayacağız. Rakip olmak zor, dostlarım da bunu söylüyor. Her Fenerbahçeli'nin yükseleni Karagümrük.

İsmail Hoca'yı çok seviyorum, abimdir. Ailecek görüşüyoruz. Çok büyük Fenerbahçeli. İnşallah uzun yıllar Fenerbahçe'nin teknik direktörü olur. Bunun için dua ediyorum.