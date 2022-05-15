Fenerbahçe - Karagümrük maçı öncesi İsmail Kartal konuştu! "Planları kazanmak için yaptık"

Fenerbahçe bu sezonki son iç saha maçında Karagümrük'ü ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, müsabaka öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

İsmail Kartal: Maçı kendi evimizde kazanmak istiyoruz. Tüm planlarımızı hafta içinde kazanmak için yaptık. Tüm biletler satılmış, tribünleri taraftarlarımız doldurdular. Son iki maçı Fenerbahçe olarak kazanıp ligi bu şekilde bitirmek istiyoruz.

Taraftarlarımızı her zaman olduğu gibi kazanarak mutlu etmek istiyoruz. Öğrencim Volkan ile de bu maçta karşı karşıya geleceğiz. Ona bu maçta ve antrenörlük hayatında başarılar diliyorum.