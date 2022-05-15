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Fenerbahçe - Karagümrük maçı öncesi İsmail Kartal konuştu! "Planları kazanmak için yaptık"

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe ile Karagümrük karşı karşıya gelecek. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabaka sarı-lacivertliler için kritik bir önem taşıyor. Kanarya kazanması halinde son hafta öncesi ligi ikinci bitirmeyi garantileyecek ve Şampiyonlar Ligi elemesi biletini cebine koyacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, zorlu mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 18:19 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 18:30
Fenerbahçe - Karagümrük maçı öncesi İsmail Kartal konuştu! "Planları kazanmak için yaptık"

Fenerbahçe bu sezonki son iç saha maçında Karagümrük'ü ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, müsabaka öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

İsmail Kartal: Maçı kendi evimizde kazanmak istiyoruz. Tüm planlarımızı hafta içinde kazanmak için yaptık. Tüm biletler satılmış, tribünleri taraftarlarımız doldurdular. Son iki maçı Fenerbahçe olarak kazanıp ligi bu şekilde bitirmek istiyoruz.

Taraftarlarımızı her zaman olduğu gibi kazanarak mutlu etmek istiyoruz. Öğrencim Volkan ile de bu maçta karşı karşıya geleceğiz. Ona bu maçta ve antrenörlük hayatında başarılar diliyorum.

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