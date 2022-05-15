Fenerbahçe - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de sezonun son iç saha maçında bugün VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.

Haftaya 3'üncü sıradaki Konyaspor'un 5 puan önünde ikinci sırada giren Kanarya, kazanması halinde rakibinin alacağı sonuca bakmadan ligi ikinci bitirmeyi garantileyecek. Böylece sarı-lacivertliler, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde edecek.

FENERBAHÇE - KARAGÜMRÜK MAÇINDA İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Tisserand, Ferdi, Nazım, Osayi, Zajc, Gustavo, Rossi, İrfan Can, Serdar Dursun

Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner Erkin, Bistrovic, Biglia, Borini, Emre Mor, Pesic, Ahmed Musa



İki takım arasında ilk yarıda Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

Cezalı Mert Hakan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Pelkas, Kim Min-jae, Crespo ve Arda Güler bu akşam forma giyemeyecek.

12 MAÇTIR NAMAĞLUP

Fenerbahçe, Süper Lig'de üst üste oynadığı son 12 maçta mağlubiyet yaşamadı. Sarı-lacivertliler bu süreçte 10 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 32 puan topladı.

DEMİREL KADIKÖY'DE İLK KEZ RAKİP

Karagümrük'ün teknik direktörü Volkan Demirel ilk kez Kadıköy'de Fenerbahçe'ye rakip olacak.

KAPALI GİŞE

Maçın tüm biletleri satıldı. Ülker Stadı'nda bugün yaklaşık 45 bin taraftar yer alacak.

İstanbul'daki son maçta takımlarını yalnız bırakmayan sarı-lacivertliler, İsmail Kartal'a özel sevgi gösterisinde bulunacak.