Fenerbahçe'den İsmail Kartal yalanlaması!

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın sözleri olduğu iddia edilen haberi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile yalanladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle:

Bugün Fanatik gazetesinde yayınlanan Teknik Direktörümüz İsmail Kartal'ın söylediği iddia edilen açıklamaların tamamı hayal ürünüdür. Taraftarlarımızdan gazetecilik etiğinden uzak, okuyucularını ve kamuoyunu açık bir şekilde yönlendirmeye yönelik yayınlanmış bu sözde röportajı dikkate almamalarını rica ediyor; ilgili kurumu doğru habercilik yapmaları konusunda bir kez daha uyarıyoruz.