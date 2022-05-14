Fenerbahçe'de Diaz bilmecesi

İspanyol basını, Fenerbahçe'nin Real Madrid'in gözden çıkardığı Mariano Diaz için devrede olduğunu yazmıştı. Ali Koç'un ECA (Avrupa Kulüpler Birliği) toplantısı için gittiği Madrid'de, Dominikli forvet için bir görüşme yaptığı da iddia edildi. Ancak golcü oyuncuya yakın kaynaklara göre Fenerbahçe'den henüz resmi bir ilgi yok. Fransa, İspanya ve İtalya'dan 28 yaşındaki oyuncuya teklifler olduğu açıklandı. Fenerbahçe'nin resmi teklif için yeni hocayı beklediği belirtiliyor. Diaz bu sezon gol atamadı.