Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer kıyağı!

Yeni sezon öncesi kadro planlama çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor.
Yeni sezon öncesi kadro planlama çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor.
Yapılacak transferlere takımda yer açmayı planlayan sarı-lacivertliler, bazı isimlere veda edecek.
Takımdan ayrılacak isimler belirlenmeye başlarken kiralıktan dönecek isimlerin son durumu merak konusu oldu.
Kiralık sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Samatta, Lemos, Allahyar, Muhammed Gümüşkaya, Alex Meyer ve İsmail Yüksek takıma dönecek.
Bu isimlerle ilgili karar vermesi beklenen yönetim, Muhammed Gümüşkaya ve İsmail Yüksek'i Türkiye içi bir takıma yeniden kiralamayı düşünüyor.
Samatta, Lemos, Alex Meyer ve Allahyar'ı da kadroda düşünmeyen sarı-lacivertliler, bu oyuncuları elden çıkarmanın hesaplarını yapıyor.
Gözden çıkarılan isimlerden biri olan ve sezonu Beerschot V.A. takımında kiralık olarak geçiren Lemos'tan Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.
Kim Min-Jae, Attila Szalai, Serdar Aziz gibi isimlerden formayı alması zor görünen Lemos'un Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
SÜPER LİG'DEN SÜRPRİZ TALİP!
Sarı-lacivertlilerin gözden çıkardığı isimlerin başında gelen Lemos'a Süper Lig'den sürpriz bir talip çıktı.
Akşam'ın haberine göre; Teknik direktörlüğünü Volkan Demirel'in yaptığı Karagümrük, Uruguaylı stoperi kadrosuna katmak istiyor.
İlk teknik direktörlük deneyiminin altından başarıyla kalkan Volkan Demirel, önümüzdeki sezon için gözünü Avrupa kupalarına dikti.
Fatih Karagümrük'te; Davide Biraschi, Derrick Luckassen ve Ervin Zukanovic gibi isimlerin sezon sonu sözleşmeleri sona ereceği düşünüldüğünde Volkan Demirel için ligi tanıyan bir stoper hayati öneme sahip.
Bu hedef doğrultusunda bir kadro kurmak isteyen Volkan Demirel, Mauricio Lemos'a talip oldu.
SEZON BİTER BİTMEZ TEKLİF!
Karagümrük'ün sezonun bitmesiyle birlikte transfer için Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.
İstanbul ekibi, Lemos transferini mümkün olan en düşük maliyetle bitirmek istiyor.
EMRE BELÖZOĞLU BU KEZ LEMOS'U İSTEMEDİ
İsmi uzun süre Medipol Başakşehir ile anılan 26 yaşındaki stoper için Emre Belözoğlu tercihini Francis Nzabe'den yana kullanmıştı.
Turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde Nzabe ile üç yıllık sözleşme imzalamıştı.
Hatırlanacağı üzere Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev aldığı 2020 yazında Lemos'u Las Palmas'tan 1 milyon 500 bin euro bedelle transfer etmişti.
Bir dönem Barcelona'nın kapısından dönen Lemos, sezon başı Belçika ekiplerinden Beerschot V.A. takımına kiralık gitmişti.
Bu sezon Belçika Ligi'nde 16 resmi maçta forma giyen Uruguaylı savunmacı 1 gol kaydetti.
Lemos'un Fenerbahçe ile sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor.