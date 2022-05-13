Haberler Fenerbahçe Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer kıyağı!

Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer kıyağı!

Son dakika spor haberi: Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de gözler bir yandan da takımdan ayrılacak isimlere çevrilmiş durumda. Yeni sezondaki yabancı kuralına göre hamlelerini yapan sarı-lacivertliler, kadroda düşünülmeyen futbolcularla bir an önce vedalaşmanın yollarını arıyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte çeşitli takımlara kiralanan futbolcuların kiralık sözleşmelerinin bitmesiyle takıma dönecek olması yönetimi düşündürüyor. Gözden çıkarılan isimlere kulüp arayan Fenerbahçe'nin imdadına Volkan Demirel yetişti. Süper Lig ekibi Karagümrük'ün teknik direktörlüğünü yapan Demirel, Kanarya'nın gönderilecekler listesine koyduğu isme talip oldu. Sezonun bitmesinin ardından transferde resmi girişimlerin başlayacağı iddia edildi. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2022 Cuma 19:06
Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer kıyağı!

Yeni sezon öncesi kadro planlama çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor.

Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer kıyağı!

Yapılacak transferlere takımda yer açmayı planlayan sarı-lacivertliler, bazı isimlere veda edecek.

Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer kıyağı!

Takımdan ayrılacak isimler belirlenmeye başlarken kiralıktan dönecek isimlerin son durumu merak konusu oldu.

Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer kıyağı!

Kiralık sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Samatta, Lemos, Allahyar, Muhammed Gümüşkaya, Alex Meyer ve İsmail Yüksek takıma dönecek.

Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer kıyağı!

Bu isimlerle ilgili karar vermesi beklenen yönetim, Muhammed Gümüşkaya ve İsmail Yüksek'i Türkiye içi bir takıma yeniden kiralamayı düşünüyor.

Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer kıyağı!

Samatta, Lemos, Alex Meyer ve Allahyar'ı da kadroda düşünmeyen sarı-lacivertliler, bu oyuncuları elden çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer kıyağı!

Gözden çıkarılan isimlerden biri olan ve sezonu Beerschot V.A. takımında kiralık olarak geçiren Lemos'tan Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.

Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer kıyağı!

Kim Min-Jae, Attila Szalai, Serdar Aziz gibi isimlerden formayı alması zor görünen Lemos'un Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer kıyağı!

SÜPER LİG'DEN SÜRPRİZ TALİP!
Sarı-lacivertlilerin gözden çıkardığı isimlerin başında gelen Lemos'a Süper Lig'den sürpriz bir talip çıktı.

Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer kıyağı!

Akşam'ın haberine göre; Teknik direktörlüğünü Volkan Demirel'in yaptığı Karagümrük, Uruguaylı stoperi kadrosuna katmak istiyor.

Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer kıyağı!

İlk teknik direktörlük deneyiminin altından başarıyla kalkan Volkan Demirel, önümüzdeki sezon için gözünü Avrupa kupalarına dikti.

Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer kıyağı!

Fatih Karagümrük'te; Davide Biraschi, Derrick Luckassen ve Ervin Zukanovic gibi isimlerin sezon sonu sözleşmeleri sona ereceği düşünüldüğünde Volkan Demirel için ligi tanıyan bir stoper hayati öneme sahip.

Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer kıyağı!

Bu hedef doğrultusunda bir kadro kurmak isteyen Volkan Demirel, Mauricio Lemos'a talip oldu.

Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer kıyağı!

SEZON BİTER BİTMEZ TEKLİF!
Karagümrük'ün sezonun bitmesiyle birlikte transfer için Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer kıyağı!

İstanbul ekibi, Lemos transferini mümkün olan en düşük maliyetle bitirmek istiyor.

Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer kıyağı!

EMRE BELÖZOĞLU BU KEZ LEMOS'U İSTEMEDİ
İsmi uzun süre Medipol Başakşehir ile anılan 26 yaşındaki stoper için Emre Belözoğlu tercihini Francis Nzabe'den yana kullanmıştı.

Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer kıyağı!

Turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde Nzabe ile üç yıllık sözleşme imzalamıştı.

Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer kıyağı!

Hatırlanacağı üzere Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev aldığı 2020 yazında Lemos'u Las Palmas'tan 1 milyon 500 bin euro bedelle transfer etmişti.

Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer kıyağı!

Bir dönem Barcelona'nın kapısından dönen Lemos, sezon başı Belçika ekiplerinden Beerschot V.A. takımına kiralık gitmişti.

Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer kıyağı!

Bu sezon Belçika Ligi'nde 16 resmi maçta forma giyen Uruguaylı savunmacı 1 gol kaydetti.

Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer kıyağı!

Lemos'un Fenerbahçe ile sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor.

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