Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer kıyağı!

EMRE BELÖZOĞLU BU KEZ LEMOS'U İSTEMEDİ İsmi uzun süre Medipol Başakşehir ile anılan 26 yaşındaki stoper için Emre Belözoğlu tercihini Francis Nzabe'den yana kullanmıştı.

Turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde Nzabe ile üç yıllık sözleşme imzalamıştı.

Hatırlanacağı üzere Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev aldığı 2020 yazında Lemos'u Las Palmas'tan 1 milyon 500 bin euro bedelle transfer etmişti.