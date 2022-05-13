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Volkan Demirel'den Fenerbahçe sözleri! Hedefini açıkladı

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Sarı-lacivertli formaya uzun süre hizmet etmiş olan Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, eski takımına karşı ilk defa Kadıköy'de saha kenarında olacak olmanın heyecanını yaşıyor. Hafta sonu oynanacak olan müsabakayla ilgili konuşan genç teknik adam, hedefiyle ilgili de açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2022 Cuma 21:13 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2022 Cuma 21:31
Volkan Demirel'den Fenerbahçe sözleri! Hedefini açıkladı

Uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen ve sarı-lacivertli kulübün efsane oyuncuları arasına adını yazdıran Volkan Demirel, Muğla'nın Bodrum ilçesinde ortağı olduğu restoranın sezon açılışına eşi Zeynep Demirel ile katıldı.

Volkan Demirel'den Fenerbahçe sözleri! Hedefini açıkladı

"ÇOK HEYECANLIYIM"
Açılışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demirel, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye rakip olacağı için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

İşte o sözler...

Volkan Demirel'den Fenerbahçe sözleri! Hedefini açıkladı

"Evet, hafta sonu maç için heyecanlıyız. Benim doğduğum büyüdüğüm Fenerbahçeli Volkan olarak, benim Fenerbahçeli Volkan olmama sebebiyet veren bir camiaya karşı ilk defa rakip olacağım.

Volkan Demirel'den Fenerbahçe sözleri! Hedefini açıkladı

Daha doğrusu ikinci kez rakip olacağım ama kendi büyüdüğüm evimde rakip olacağım. İnşallah hem onlar adına hem de bizim adımıza güzel bir maç olur."

Volkan Demirel'den Fenerbahçe sözleri! Hedefini açıkladı

ÖNÜMÜZDEKİ SEZON HEDEF AVRUPA KUPALARINA GİTMEK
Fatih Karagümrük ile hedeflerini de açıklayan Demirel, "Her zaman söylüyorum, Sayın başkanıma çok teşekkür etmek istiyorum, bu fırsatı bana verdiği için.

Volkan Demirel'den Fenerbahçe sözleri! Hedefini açıkladı

Bu fırsatı ben de elimden geldiği kadarıyla bana yakışan şekilde, yakışır bir şekilde yapmaya çalışıyorum.

Volkan Demirel'den Fenerbahçe sözleri! Hedefini açıkladı

Oyuncularla, oyuncu arkadaşlarımızla çok iyi bir ilişkimiz var. Bu ilişki doğrultusunda da sonuçları almaya başladık. İnşallah ilerleyen günlerde hedeflerimiz var.

Volkan Demirel'den Fenerbahçe sözleri! Hedefini açıkladı

Bu hedeflerimize belki bu sene biraz daha elimizde olmayan sebepler var ama önümüzdeki sene hedeflediğimiz yerlere doğru ilerleyeceğiz.

Volkan Demirel'den Fenerbahçe sözleri! Hedefini açıkladı

Çok benimsediğim, çok sevdiğim bir yerdeyim şu an ve burada olmaktan da çok mutluluk duyuyorum.

Volkan Demirel'den Fenerbahçe sözleri! Hedefini açıkladı

İnşallah uzun vadede başarılı olarak, başarı derken belki bir Avrupa kupası yolunda gidebilme veya Türkiye liginde ilk 3, ilk 4 hedefi koyarak yolumuza ilerleyen günlerde devam etmek istiyorum" diye konuştu.

Volkan Demirel'den Fenerbahçe sözleri! Hedefini açıkladı

Volkan Demirel, Fatih Karagümrük'ün başında sezonun ilk yarısında oynanan Fenerbahçe maçından 1-1 beraberlikle ayrılmıştı.

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Volkan Demirel'den Fenerbahçe sözleri! Hedefini açıkladı

Sarı-lacivertlilerde takımın başında geçici antreör Zeki Murat Göle yer almıştı.

Volkan Demirel'den Fenerbahçe sözleri! Hedefini açıkladı

Maçın henüz 38. dakikasında 9 kişi kalan Karagümrük, gösterdiği mücadeleyle 1 puanı koparmayı başarmıştı.

Volkan Demirel'den Fenerbahçe sözleri! Hedefini açıkladı

40 yaşındaki Demirel yönetiminde İstanbul ekibi Süper Lig'de çıkmış olduğu 19 karşılaşmada 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.

Volkan Demirel'den Fenerbahçe sözleri! Hedefini açıkladı

Bu sonuçların ardından Volkan Demirel takımıyla 1.79 puanlık ortalama yakaladı.

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