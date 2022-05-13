Volkan Demirel'den Fenerbahçe sözleri! Hedefini açıkladı

Uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen ve sarı-lacivertli kulübün efsane oyuncuları arasına adını yazdıran Volkan Demirel, Muğla'nın Bodrum ilçesinde ortağı olduğu restoranın sezon açılışına eşi Zeynep Demirel ile katıldı.
Uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen ve sarı-lacivertli kulübün efsane oyuncuları arasına adını yazdıran Volkan Demirel, Muğla'nın Bodrum ilçesinde ortağı olduğu restoranın sezon açılışına eşi Zeynep Demirel ile katıldı.
"ÇOK HEYECANLIYIM"
Açılışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demirel, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye rakip olacağı için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.
İşte o sözler...
"Evet, hafta sonu maç için heyecanlıyız. Benim doğduğum büyüdüğüm Fenerbahçeli Volkan olarak, benim Fenerbahçeli Volkan olmama sebebiyet veren bir camiaya karşı ilk defa rakip olacağım.
Daha doğrusu ikinci kez rakip olacağım ama kendi büyüdüğüm evimde rakip olacağım. İnşallah hem onlar adına hem de bizim adımıza güzel bir maç olur."
ÖNÜMÜZDEKİ SEZON HEDEF AVRUPA KUPALARINA GİTMEK
Fatih Karagümrük ile hedeflerini de açıklayan Demirel, "Her zaman söylüyorum, Sayın başkanıma çok teşekkür etmek istiyorum, bu fırsatı bana verdiği için.
Bu fırsatı ben de elimden geldiği kadarıyla bana yakışan şekilde, yakışır bir şekilde yapmaya çalışıyorum.
Oyuncularla, oyuncu arkadaşlarımızla çok iyi bir ilişkimiz var. Bu ilişki doğrultusunda da sonuçları almaya başladık. İnşallah ilerleyen günlerde hedeflerimiz var.
Bu hedeflerimize belki bu sene biraz daha elimizde olmayan sebepler var ama önümüzdeki sene hedeflediğimiz yerlere doğru ilerleyeceğiz.
Çok benimsediğim, çok sevdiğim bir yerdeyim şu an ve burada olmaktan da çok mutluluk duyuyorum.
İnşallah uzun vadede başarılı olarak, başarı derken belki bir Avrupa kupası yolunda gidebilme veya Türkiye liginde ilk 3, ilk 4 hedefi koyarak yolumuza ilerleyen günlerde devam etmek istiyorum" diye konuştu.
Volkan Demirel, Fatih Karagümrük'ün başında sezonun ilk yarısında oynanan Fenerbahçe maçından 1-1 beraberlikle ayrılmıştı.
F.BAHÇE'NİN İSTEDİĞİ OLAYINKA'DA FLAŞ GELİŞME! HABERİ OKUMAK İÇİN TIKLAYIN
Sarı-lacivertlilerde takımın başında geçici antreör Zeki Murat Göle yer almıştı.
Maçın henüz 38. dakikasında 9 kişi kalan Karagümrük, gösterdiği mücadeleyle 1 puanı koparmayı başarmıştı.
40 yaşındaki Demirel yönetiminde İstanbul ekibi Süper Lig'de çıkmış olduğu 19 karşılaşmada 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.
Bu sonuçların ardından Volkan Demirel takımıyla 1.79 puanlık ortalama yakaladı.
Karagümrük Türkiye Kupası'nda ise Volkan Demirel yönetiminde 3 maça çıkarken 2 galibiyet, 1 mağlubiyet elde etti.