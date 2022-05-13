Volkan Demirel'den Fenerbahçe sözleri! Hedefini açıkladı

Daha doğrusu ikinci kez rakip olacağım ama kendi büyüdüğüm evimde rakip olacağım. İnşallah hem onlar adına hem de bizim adımıza güzel bir maç olur."





ÖNÜMÜZDEKİ SEZON HEDEF AVRUPA KUPALARINA GİTMEK

Fatih Karagümrük ile hedeflerini de açıklayan Demirel, "Her zaman söylüyorum, Sayın başkanıma çok teşekkür etmek istiyorum, bu fırsatı bana verdiği için.



