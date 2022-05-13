Haberler Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş: Üzülmemek elde değil

Mert Hakan Yandaş: Üzülmemek elde değil

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sezon başı kaybedilen puanlara üzüldüklerini söyledi. Mert Hakan, "Son dönemde yakaladığımız çıkışı düşününce sezon başı kaçan puanlara üzülmemek elde değil” diye konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2022 Cuma 06:50
Mert Hakan Yandaş: Üzülmemek elde değil

Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Mert Hakan Yandaş, sezon başı kaybedilen puanlar üzüldüklerini söyledi. "Farklı bir hoca ile farklı bir sisteme alışmamız zaman aldı. Bu sürede telafi edilemeyen kayıplar yaşadık ve hedeften uzaklaştık" ifadelerini kullanan 27 yaşındaki orta saha, İsmail Kartal'la ise müthiş bir çıkış yakaladıklarını dile getirdi. Mert Hakan, "İsmail hoca hepimizle ilgilenerek tek tek motivasyonumuzu yükseltti. Bizi anlayan, aynı dili konuşabildiğiniz bir hoca iletişim açısından daha çok işimize yaradı. Sezon başında kaybedilen puanlara bakınca üzülmemek elde değil" şeklinde konuştu.

LİGDE GOL ATAMADI
Mert Hakan ayrıca, bu sezon ligde hiç gol sevinci yaşayamadığını da hatırlattı. Tecrübeli krampon "Önemli olan elbette takıma faydalı olmak ancak bunu golle taçlandırmak esktra bir mutluluk. Bu sezon skor olarak bekleneni veremedim ama asist yapmak da güzel bir duygu" ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli oyuncu bu sezon Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde birer gol attı. Hakan'ın toplam 8 de asisti bulunuyor.

Kulüp kariyerinde 259 resmi karşılaşmada forma giyen Mert Hakan 71 gol atıp, 19 da asist yaptı. Oyuncu, Türkiye Milli Takımı'nda ise sadece 1 maçta oynadı.

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