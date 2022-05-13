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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Ozan Tufan kararı Jorge Jesus'un!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Yeni teknik direktör arayışını sürdüren Fenerbahçe, bir süredir Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'la görüşüyor. Sarı-lacivertli takım transferdeki planlamaya tecrübeli teknik adamı dahil edecek. Kadro dışı bırakılan Ozan Tufan için de karar Jorge Jesus'un. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2022 Cuma 14:43
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Ozan Tufan kararı Jorge Jesus'un!

Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, hoca arayışını sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Ozan Tufan kararı Jorge Jesus'un!

Sarı-lacivertlilerde favori isim Jorge Jesus...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Ozan Tufan kararı Jorge Jesus'un!

Portekizli çalıştırıcı ile görüşmeler tüm hızıyla sürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Ozan Tufan kararı Jorge Jesus'un!

Fenerbahçe, anlaşma sağlanması durumunda transferde Jorge Jesus'a tam yetki verecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Ozan Tufan kararı Jorge Jesus'un!

Portekizli hocanın istemediği hiçbir isim alınmayacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Ozan Tufan kararı Jorge Jesus'un!

Başkan Ali Koç geçen sezon Steven Caulker'i almış, Vitor Pereira'nın istememesiyle oyuncuyu Gaziantep FK'ya göndermek zorunda kalmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Ozan Tufan kararı Jorge Jesus'un!

Koç, bu sezon da aynı sorunla karşılaşmak istemiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Ozan Tufan kararı Jorge Jesus'un!

Hürriyet'te yer alan habere göre kadro dışı kalan Ozan Tufan ve Mesut Özil'in takımdaki geleceğine de Jesus karar verecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Ozan Tufan kararı Jorge Jesus'un!

Tecrübeli hoca bu isimleri istemezse yollar ayrılacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Ozan Tufan kararı Jorge Jesus'un!

Kiralık olarak başka kulüplerde olan ve sezon sonu dönecek futbolcuların kararını yeni hoca verecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Ozan Tufan kararı Jorge Jesus'un!

27 yaşındaki Ozan Tufan kariyerine Bursaspor altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Ozan Tufan kararı Jorge Jesus'un!

2015'te Bursa'dan Fenerbahçe'ye transfer olan tecrübeli oyuncu, sezonun ilk yarısını Watford'da kiralık geçirmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Ozan Tufan kararı Jorge Jesus'un!

Ocak ayında Fenerbahçe'ye dönen Ozan, sarı-lacivertli formayla toplamda 182 maça çıkıp 21 gol kaydetti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Ozan Tufan kararı Jorge Jesus'un!

Milli futbolcunun Fenerbahçe'de 24 de asisti bulunuyor. Ozan Tufan, A Milli Futbol Takımı'nda ise çıktığı 65 maçta 9 gole imzasını attı.

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