FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Ozan Tufan kararı Jorge Jesus'un!

Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, hoca arayışını sürdürüyor.
Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, hoca arayışını sürdürüyor.
Sarı-lacivertlilerde favori isim Jorge Jesus...
Portekizli çalıştırıcı ile görüşmeler tüm hızıyla sürüyor.
Fenerbahçe, anlaşma sağlanması durumunda transferde Jorge Jesus'a tam yetki verecek.
Portekizli hocanın istemediği hiçbir isim alınmayacak.
Başkan Ali Koç geçen sezon Steven Caulker'i almış, Vitor Pereira'nın istememesiyle oyuncuyu Gaziantep FK'ya göndermek zorunda kalmıştı.
Koç, bu sezon da aynı sorunla karşılaşmak istemiyor.
Hürriyet'te yer alan habere göre kadro dışı kalan Ozan Tufan ve Mesut Özil'in takımdaki geleceğine de Jesus karar verecek.
Tecrübeli hoca bu isimleri istemezse yollar ayrılacak.
Kiralık olarak başka kulüplerde olan ve sezon sonu dönecek futbolcuların kararını yeni hoca verecek.
27 yaşındaki Ozan Tufan kariyerine Bursaspor altyapısında başladı.
2015'te Bursa'dan Fenerbahçe'ye transfer olan tecrübeli oyuncu, sezonun ilk yarısını Watford'da kiralık geçirmişti.
Ocak ayında Fenerbahçe'ye dönen Ozan, sarı-lacivertli formayla toplamda 182 maça çıkıp 21 gol kaydetti.
Milli futbolcunun Fenerbahçe'de 24 de asisti bulunuyor. Ozan Tufan, A Milli Futbol Takımı'nda ise çıktığı 65 maçta 9 gole imzasını attı.