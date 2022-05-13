FENERBAHÇE HABERİ: Ve mutlu son! Serdar Aziz imzayı atıyor

Spor Toto Süper Lig'de bitime kısa bir süre kalmasıyla birlikte Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalar hızlandı.
Spor Toto Süper Lig'de bitime kısa bir süre kalmasıyla birlikte Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalar hızlandı.
Teknik direktör Jorge Jesus için gün sayan sarı-lacivertlilerde yapılacak transferler de merak ediliyor.
Kanarya'nın şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurması beklenirken, sözleşmesi biten oyuncuların akıbeti de merak konusu oldu.
Sezonun sona ermesiyle birlikte sözleşmesi bitecek Berke Özer ve Jose Sosa ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe'de sözleşmesi biten bir diğer isim de Serdar Aziz'di.
Vitor Pereira döneminde fazla forma şansı bulamayan milli futbolcu, İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte ilk 11'in vazgeçilmezlerinden biri oldu.
Yönetim, 31 yaşındaki futbolcuyla yeni sözleşme için görüşürken, Serdar'ın geleceğiyle ilgili karar verildi.
ANLAŞMA SAĞLANDI
TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Serdar Aziz ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
Sarı-lacivertli kulübün konuyla ilgili önümüzdeki günlerde resmi açıklama yapması bekleniyor.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 27 maçta forma giyen Serdar Aziz, 1 gol ve 1 asist kaydetti.
SERDAR AZİZ KİMDİR?
Serdar Aziz, 23 Ekim 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi.
Deneyimli oyuncu, Bursa Güven ve Bursaspor altyapılarında forma giydi.
2007/2008 sezonunda Merinosspor'da kiralık olarak forma giyen Serdar, 2016 yılında 4.5 milyon Euro karşılığında Galatasaray'a transfer oldu.
2.5 sezon boyunda sarı-kırmızılı formayı terleten 31 yaşındaki oyuncu, Ocak 2019'da takımdan ayrılarak Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı.
2019 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Serdar Aziz, sarı-lacivertli formayla çıktığı 90 maçta 9 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
A Milli Futbol Takımı'nın formasını 18 kez giyen ve 2 gol kaydeden Serdar Aziz'in güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro.