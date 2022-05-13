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FENERBAHÇE HABERİ: Ve mutlu son! Serdar Aziz imzayı atıyor

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yerli rotasyonunda önemli bir konumda bulunan Serdar Aziz ile yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaşıldı. Sarı-lacivertli yönetim, yıldız futbolcuyu yeni sözleşme konusunda ikna etti. Tarafların her konuda anlaşma sağladığı ve resmi kontratın yakın zamanda imzalanacağı kaydedildi. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 01:20
FENERBAHÇE HABERİ: Ve mutlu son! Serdar Aziz imzayı atıyor

Spor Toto Süper Lig'de bitime kısa bir süre kalmasıyla birlikte Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalar hızlandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve mutlu son! Serdar Aziz imzayı atıyor

Teknik direktör Jorge Jesus için gün sayan sarı-lacivertlilerde yapılacak transferler de merak ediliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve mutlu son! Serdar Aziz imzayı atıyor

Kanarya'nın şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurması beklenirken, sözleşmesi biten oyuncuların akıbeti de merak konusu oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve mutlu son! Serdar Aziz imzayı atıyor

Sezonun sona ermesiyle birlikte sözleşmesi bitecek Berke Özer ve Jose Sosa ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe'de sözleşmesi biten bir diğer isim de Serdar Aziz'di.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve mutlu son! Serdar Aziz imzayı atıyor

Vitor Pereira döneminde fazla forma şansı bulamayan milli futbolcu, İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte ilk 11'in vazgeçilmezlerinden biri oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve mutlu son! Serdar Aziz imzayı atıyor

Yönetim, 31 yaşındaki futbolcuyla yeni sözleşme için görüşürken, Serdar'ın geleceğiyle ilgili karar verildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve mutlu son! Serdar Aziz imzayı atıyor

ANLAŞMA SAĞLANDI

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Serdar Aziz ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve mutlu son! Serdar Aziz imzayı atıyor

Sarı-lacivertli kulübün konuyla ilgili önümüzdeki günlerde resmi açıklama yapması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve mutlu son! Serdar Aziz imzayı atıyor

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 27 maçta forma giyen Serdar Aziz, 1 gol ve 1 asist kaydetti.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve mutlu son! Serdar Aziz imzayı atıyor

SERDAR AZİZ KİMDİR?

Serdar Aziz, 23 Ekim 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve mutlu son! Serdar Aziz imzayı atıyor

Deneyimli oyuncu, Bursa Güven ve Bursaspor altyapılarında forma giydi.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve mutlu son! Serdar Aziz imzayı atıyor

2007/2008 sezonunda Merinosspor'da kiralık olarak forma giyen Serdar, 2016 yılında 4.5 milyon Euro karşılığında Galatasaray'a transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve mutlu son! Serdar Aziz imzayı atıyor

2.5 sezon boyunda sarı-kırmızılı formayı terleten 31 yaşındaki oyuncu, Ocak 2019'da takımdan ayrılarak Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve mutlu son! Serdar Aziz imzayı atıyor

2019 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Serdar Aziz, sarı-lacivertli formayla çıktığı 90 maçta 9 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve mutlu son! Serdar Aziz imzayı atıyor

A Milli Futbol Takımı'nın formasını 18 kez giyen ve 2 gol kaydeden Serdar Aziz'in güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro.

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