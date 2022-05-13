FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus kolları sıvadı! İşte yönetimden transfer talepleri

Teknik direktör Jorge Jesus'un gelmesi için artık gün sayan Fenerbahçe'de, Portekizli hoca ile yapılan konuşmadaki detaylar da ortaya çıkmaya başladı.
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Teknik direktör Jorge Jesus'un gelmesi için artık gün sayan Fenerbahçe'de, Portekizli hoca ile yapılan konuşmadaki detaylar da ortaya çıkmaya başladı.
67 yaşındaki çalıştıcının, maaş konusunun çözülmesinin ardından yönetime transferlerle ilgili taleplerini de ilettiği kaydedildi.
Sarı-lacivertli takımın bu sezon çoğu maçını izlediğini bildiren Jesus'un takviye yapılmasını istediği bölgeler konusunda görüşlerini açıkladığı öğrenildi.