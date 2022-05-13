Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus kolları sıvadı! İşte yönetimden transfer talepleri

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus kolları sıvadı! İşte yönetimden transfer talepleri

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Jorge Jesus heyecanı yaşanıyor. Dünyaca ünlü teknik adam, sarı-lacivertli yönetimle yaptığı görüşmede takviye istediği bölgeleri sıraladı. 2 haftalık süre içinde İstanbul'a gelecek olan 67 yaşındaki hoca, santrfor mevkisine öncelik veriyor. Öte yandan Jesus, savunma hattında da köklü değişiklikler yapmayı düşünüyor. Çalışmalarına şimdiden başlayan deneyimli çalıştırıcı, taleplerini bildirdi. Taraflar arasındaki görüşmede Jorge Jesus istekleri arasında Mesut Özil'i de işaret etti. İşte Jesus'un transfer öncelikleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2022 Cuma 06:50
FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus kolları sıvadı! İşte yönetimden transfer talepleri

Teknik direktör Jorge Jesus'un gelmesi için artık gün sayan Fenerbahçe'de, Portekizli hoca ile yapılan konuşmadaki detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

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FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus kolları sıvadı! İşte yönetimden transfer talepleri

67 yaşındaki çalıştıcının, maaş konusunun çözülmesinin ardından yönetime transferlerle ilgili taleplerini de ilettiği kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus kolları sıvadı! İşte yönetimden transfer talepleri

Sarı-lacivertli takımın bu sezon çoğu maçını izlediğini bildiren Jesus'un takviye yapılmasını istediği bölgeler konusunda görüşlerini açıkladığı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus kolları sıvadı! İşte yönetimden transfer talepleri

Buna göre Jesus'un üzerinde durduğu transfer öncelikleri şöyle:

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus kolları sıvadı! İşte yönetimden transfer talepleri

MESUT'U İŞARET ETTİ
-Golcü konusunda kesinlikle takviye gerekiyor. Eldekiler forma rekabeti sağlayabilir ama daha net vuruşlar olan forvet olmalı.

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FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus kolları sıvadı! İşte yönetimden transfer talepleri

-Orta saha konusunda sıkıntı yok ama kanatta hızlı hücum edebilecek en az 2 oyuncu gerek.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus kolları sıvadı! İşte yönetimden transfer talepleri

-Savunmada devşirme oyuncu yerine görev bölgesi savunma olanlar tercih edilmeli.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus kolları sıvadı! İşte yönetimden transfer talepleri

- Stoperde koşuları daha hızlı bir isim gerekebilir.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus kolları sıvadı! İşte yönetimden transfer talepleri

- Maaş olarak diğer futbocularla arasında fazla fark olan biri olmamalı. Takımdaki huzuru bozabilecek isimler gönderilmeli.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus kolları sıvadı! İşte yönetimden transfer talepleri

LİSTEYİ GELİNCE SUNACAK
Jesus'un yönetimle yaptığı bu görüşme sonrası, liste çalışmalarına başladığı da gelen haberler arasında.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus kolları sıvadı! İşte yönetimden transfer talepleri

İstanbul'a 2 hafta sonra gelmesi beklenen Portekizli çalıştırıcının bu süre zarfından kafasındaki adayları belirleyip geldiğinde yönetime sunulmak üzere liste oluşturduğu bildirildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus kolları sıvadı! İşte yönetimden transfer talepleri

SAKATLIK RAPORU İSTEDİ
İstanbul'a ekibiyle gelecek olan 67 yaşındaki hocanın, yardımcılarından sarı lacivertli oyuncuların son 2 sezondaki sakatlıkları hakkında bilgi istediği kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus kolları sıvadı! İşte yönetimden transfer talepleri

Jesus'un sakatlık şekilleri, iyileşme sürelerinin tespit edilmesi talimatı verdiği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus kolları sıvadı! İşte yönetimden transfer talepleri

Usta hocanın idman programlarını buna göre ayarlayacağı dile getirildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus kolları sıvadı! İşte yönetimden transfer talepleri

KİRALIKLAR JESUS'A BAĞLI
Sarı-lacıvertli kulüp gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalara başlarken kirada olan oyuncuların durumuna Jorge Jesus karar verecek.

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