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Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçına hazırlanıyor!

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe'de karşılaşmanın hazırlıkları yapılan antrenmanla devam etti. Sarı-lacivertli ekibin ısınma, koordinasyon ile başlayan ve çift kale maçla devam eden antrenmanına sakatlıkları süren Pelkas, Arda Güler ve Crespo katılmadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2022 Cuma 23:25
Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçına hazırlanıyor!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında pazar günü Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Öte yandan sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas, Arda Güler ve Miguel Crespo'nun tedavilerine devam edildi.
Sarı-lacivertli takım, Karagümrük maçının hazırlıklarını yarın tesislerde yapacağı idmanla tamamlayarak tesislerde kampa girecek.

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