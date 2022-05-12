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Fenerbahçe Trabzonspor'a dava açıldığını duyurdu!

Fenerbahçe spor haberleri: Fenerbahçe, Trabzonspor'a dava açıldığını duyurdu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "66 Derneğimiz, Trabzonspor- Fraport TAV Antalyaspor maçında açılan pankartla ilgili suç duyurusunda bulundu" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 17:01
Fenerbahçe Trabzonspor'a dava açıldığını duyurdu!

Fenerbahçe, Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçında açılan pankartla ilgili etkin soruşturma yapılması adına Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren 66 Fenerbahçe Derneğimiz, Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçında açılan malum pankartla ilgili etkin soruşturma yapılması adına Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundular.

Hukukçu Fenerbahçeliler Derneğimiz, Kulübümüzle koordineli olarak 30 Nisan Cumartesi akşamı oynanan Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçında; 4 Nisan 2015 tarihinde futbol takım otobüsümüze yapılan ve faillerinin hala bulunamadığı silahlı saldırıya atıfta bulunarak, Fenerbahçemizi temsil eden kanarya figürünün av tüfeğinin namlusunda gösterildiği pankartla ilgili etkin soruşturma yapılması fiilin ve faillerin tespitinin sağlanması amacıyla Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmak isteyenler için örnek dilekçe hazırlamıştı.

Bu çerçevede Hukukçu Fenerbahçeliler Derneğimizin İzmir, Konya, Kocaeli, Kayseri, Hatay, Antalya, Sivas, İstanbul Avrupa, Bursa, Elazığ, Van, Adana, Aydın, Mersin, Eskişehir'deki temsilcilikleri ile; İskenderun, Çankırı, Denizli, Akşehir, Havacı, Çanakkale, Bafra, Kırşehir, Gönen, Karamürsel, Aydın, Ödemiş, Alanya, Adana, Menemen, Nazilli, Rize, Aliağa, Erzincan, Bodrum, Salihli, Bursa, Zonguldak, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kayseri, Akhisar, Ordu, Alaşehir, Kocaeli, Keşan, Didim, Düzce, Diyarbakır, Fethiye, İnegöl, Elazığ, Çerkezköy, Babaeski, Malkara, Konya, İznik, Fenerbahçeli Sağlık Çalışanları, 1907 Fenerbahçe, Orhangazi Fenerbahçeli İş İnsanları, AFİDER, Büyükçekmece Fenerbahçeli İş İnsanları ve Prag Fenerbahçeliler Derneklerimiz ile Siyah Çoraplılar Derneğimiz; Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Derneklerimiz, toplumu ayrıştırıcı ve toplumumuzun tüm dinamiklerine zarar verecek malum olayla ilgili suç duyurusunda bulunarak, bir kez daha Kulübümüzün yanında oldular.

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