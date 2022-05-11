Mutlu son yakın! Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye tek şart

Sarı-lacivertlilerde gündem yeni teknik adama çevrildi. Başkan Ali Koç'un bir süredir temas halinde bulunduğu Jorge Jesus konusunda artık mutlu son çok yakın.
Sarı-lacivertlilerde gündem yeni teknik adama çevrildi. Başkan Ali Koç'un bir süredir temas halinde bulunduğu Jorge Jesus konusunda artık mutlu son çok yakın.
Brezilya kulüplerinin de kanca attığı usta çalıştırıcı, sarı-lacivertliler ile ilgili kendisine yöneltilen sorulara olumlu yanıt vermişti.
UEFA toplantısı için önce İspanya'ya giden, buradan da Portekiz'e uçan başkan Ali Koç ve yönetici Selahattin Baki'nin 67 yaşındaki teknik patronla el sıkıştığı kaydedildi.
Taraflar hem maddi hem de futbol takımının projeleri konusunda fikir birliğine vardı.
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Portekiz futbolunun en değerli hocalardan biri olan Jorge Jesus'un yeni macerası ülke basınında da geniş yankı buluyor.
Neredeyse tüm Portekiz medyası, deneyimli çalıştırıcının gelecek sezon Fenerbahçe'nin başına geçeceğini yazdı.
Gazeteler, Kanarya'nın Jorge Jesus için Brezilya kulüplerinden çok daha istekli davrandığını ve bunun usta hocayı etkilediğini yazdı.
Çıkan haberlerde Jesus'un kısa süre içinde resmen açıklanacağı kaydedildi.
Birçok otoriteye göre ise anlaşma tamam. Taraflar sadece sezonun resmen sona ermesini bekliyor.
TEK ŞARTI DEVLER LİGİ
Portekiz basınında Jorge Jesus-Fenerbahçe flörtüyle ilgili çıkan haberlerin bir tanesinde de usta hocanın Kanarya'ya Şampiyonlar Ligi şartı koyduğu belirtildi.
Haberde Ali Koç'un dün Jesus ile bir araya geldiği, efsane teknik adamın Şampiyonlar Ligi vizesi kesinleştiğinde görevi kabul edeceği vurgulandı.
DAHA NE DESİN
Jorge Jesus'un Brezilya tatilinden sonra dönüşte yaptığı açıklamalar da Fenerbahçe'yi işaret ediyor.
Gazeteciler havaalanında usta hocaya "Brezilya'ya dönecek misiniz?" sorusunu yönelttiler.
Jesus "Brezilya'ya geri dönmeyeceğim" ifadesini kullanarak tercihinin Kanarya olacağının sinyalini verdi.
Anlaşmanın yakın zamanda resmiyete dökülmesi bekleniyor.