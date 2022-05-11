Haberler Fenerbahçe Mutlu son yakın! Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye tek şart

Mutlu son yakın! Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye tek şart

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de başkan Ali Koç önce İspanya’ya giderek UEFA toplantısına katıldı. Ardından Portekiz’e geçerek usta çalıştırıcı ile buluştu. Hem maddi hem de projeler konusunda taraflar el sıkıştı. Portekiz basını "Jesus, Fenerbahçe’ye gidiyor" manşetleri attı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 06:50
Mutlu son yakın! Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye tek şart

Sarı-lacivertlilerde gündem yeni teknik adama çevrildi. Başkan Ali Koç'un bir süredir temas halinde bulunduğu Jorge Jesus konusunda artık mutlu son çok yakın.

Mutlu son yakın! Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye tek şart

Brezilya kulüplerinin de kanca attığı usta çalıştırıcı, sarı-lacivertliler ile ilgili kendisine yöneltilen sorulara olumlu yanıt vermişti.

Mutlu son yakın! Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye tek şart

UEFA toplantısı için önce İspanya'ya giden, buradan da Portekiz'e uçan başkan Ali Koç ve yönetici Selahattin Baki'nin 67 yaşındaki teknik patronla el sıkıştığı kaydedildi.

Mutlu son yakın! Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye tek şart

Taraflar hem maddi hem de futbol takımının projeleri konusunda fikir birliğine vardı.

Mutlu son yakın! Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye tek şart

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Portekiz futbolunun en değerli hocalardan biri olan Jorge Jesus'un yeni macerası ülke basınında da geniş yankı buluyor.

Mutlu son yakın! Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye tek şart

Neredeyse tüm Portekiz medyası, deneyimli çalıştırıcının gelecek sezon Fenerbahçe'nin başına geçeceğini yazdı.

Mutlu son yakın! Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye tek şart

Gazeteler, Kanarya'nın Jorge Jesus için Brezilya kulüplerinden çok daha istekli davrandığını ve bunun usta hocayı etkilediğini yazdı.

Mutlu son yakın! Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye tek şart

Çıkan haberlerde Jesus'un kısa süre içinde resmen açıklanacağı kaydedildi.

Mutlu son yakın! Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye tek şart

Birçok otoriteye göre ise anlaşma tamam. Taraflar sadece sezonun resmen sona ermesini bekliyor.

Mutlu son yakın! Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye tek şart

TEK ŞARTI DEVLER LİGİ
Portekiz basınında Jorge Jesus-Fenerbahçe flörtüyle ilgili çıkan haberlerin bir tanesinde de usta hocanın Kanarya'ya Şampiyonlar Ligi şartı koyduğu belirtildi.

Mutlu son yakın! Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye tek şart

Haberde Ali Koç'un dün Jesus ile bir araya geldiği, efsane teknik adamın Şampiyonlar Ligi vizesi kesinleştiğinde görevi kabul edeceği vurgulandı.

Mutlu son yakın! Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye tek şart

DAHA NE DESİN
Jorge Jesus'un Brezilya tatilinden sonra dönüşte yaptığı açıklamalar da Fenerbahçe'yi işaret ediyor.

Mutlu son yakın! Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye tek şart

Gazeteciler havaalanında usta hocaya "Brezilya'ya dönecek misiniz?" sorusunu yönelttiler.

Mutlu son yakın! Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye tek şart

Jesus "Brezilya'ya geri dönmeyeceğim" ifadesini kullanarak tercihinin Kanarya olacağının sinyalini verdi.

Mutlu son yakın! Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye tek şart

Anlaşmanın yakın zamanda resmiyete dökülmesi bekleniyor.

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