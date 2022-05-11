Fenerbahçe'nin Bünyamin Balcı ısrarı! Pazarlıklar kıran kırana

Kanarya bir yandan gelecek sezon takımı teslim edeceği hocayı belirlemeye çalışırken, diğer taraftan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Kanarya bir yandan gelecek sezon takımı teslim edeceği hocayı belirlemeye çalışırken, diğer taraftan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Takımın iskeletini büyük ölçüde koruma kararı alan Fenerbahçeli kurmaylar, eksik bölgeleri nokta atışı takviyelerle güçlendirmek istiyor.
Genç ve potansiyeli yüksek isimlere büyük önem veren Kanarya, hamlelerini bu hedef doğrultusunda yapıyor.