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Fenerbahçe'nin Bünyamin Balcı ısrarı! Pazarlıklar kıran kırana

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Antalyaspor’un parlayan yıldızı Bünyamin Balcı’yı istiyor. 21 yaşındaki sağ bek için görüşmeler devam ediyor. Akdeniz ekibinin 5 milyon euro bonservis bedeli istediği genç futbolcu için kıran kırana pazarlıklar sürüyor. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe'nin Bünyamin Balcı ısrarı! Pazarlıklar kıran kırana

Kanarya bir yandan gelecek sezon takımı teslim edeceği hocayı belirlemeye çalışırken, diğer taraftan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'nin Bünyamin Balcı ısrarı! Pazarlıklar kıran kırana

Takımın iskeletini büyük ölçüde koruma kararı alan Fenerbahçeli kurmaylar, eksik bölgeleri nokta atışı takviyelerle güçlendirmek istiyor.

Fenerbahçe'nin Bünyamin Balcı ısrarı! Pazarlıklar kıran kırana

Genç ve potansiyeli yüksek isimlere büyük önem veren Kanarya, hamlelerini bu hedef doğrultusunda yapıyor.

Fenerbahçe'nin Bünyamin Balcı ısrarı! Pazarlıklar kıran kırana

Sağ bek mevkisinde rotasyonu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, aradığı ismi Süper Lig'de buldu.

Fenerbahçe'nin Bünyamin Balcı ısrarı! Pazarlıklar kıran kırana

Antalyaspor formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Bünyamin Balcı takibe alındı.

Fenerbahçe'nin Bünyamin Balcı ısrarı! Pazarlıklar kıran kırana

Başkan Ali Koç yurt dışına gitmeden önce Antalyaspor'un sağ beki Bünyamin Balcı'nın menajeri Yiğit Oruç ile görüşmüştü.

Fenerbahçe'nin Bünyamin Balcı ısrarı! Pazarlıklar kıran kırana

Bu temas olumlu geçince transfer için görüşmeler sıklaştı.

Fenerbahçe'nin Bünyamin Balcı ısrarı! Pazarlıklar kıran kırana

Ali Koç, Jorge Jesus ile buluşmak için yurt dışına uçarken, sarı-lacivertli yöneticiler 21 yaşındaki futbolcu için Antalyasporlu idareciler ile temaslarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'nin Bünyamin Balcı ısrarı! Pazarlıklar kıran kırana

Bünyamin'in Akdeniz temsilcisiyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe'nin Bünyamin Balcı ısrarı! Pazarlıklar kıran kırana

Antalyaspor onun için kapıyı 5 milyon euro'dan açmıştı. Sarı-lacivertliler rakamı düşürmek için uğraş veriyor.

Fenerbahçe'nin Bünyamin Balcı ısrarı! Pazarlıklar kıran kırana

Bünyamin Balcı bu sezon Süper Lig'de 2 defa fileleri sarstı. 3 de asisti bulunuyor.

Fenerbahçe'nin Bünyamin Balcı ısrarı! Pazarlıklar kıran kırana

Genç oyuncuyla diğer Süper Lig devleri Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un da yakından ilgilendiği biliniyordu.

Fenerbahçe'nin Bünyamin Balcı ısrarı! Pazarlıklar kıran kırana

21 yaşındaki futbolcu sağ bek mevkisinin haricinde, ön libero ve orta saha bölgelerinde de görev yapabiliyor.

Fenerbahçe'nin Bünyamin Balcı ısrarı! Pazarlıklar kıran kırana

Antalyaspor altyapısında futbola başlayan Bünyamin Balcı, 2019 yılında A Takım'a yükseldi.

Fenerbahçe'nin Bünyamin Balcı ısrarı! Pazarlıklar kıran kırana

Performansıyla kalitesini ispatlayan genç futbolcunun güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

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