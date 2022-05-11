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Fenerbahçe'de Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında oynayacağı Karagümrük maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde Bright Osayi-Samuel ve Serdar Aziz, özel program dahilinde çalıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 16:02
Fenerbahçe'de Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında sahasında pazar günü saat 19.00'da VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Sahada gerçekleştirilen çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından bireysel çalışmalarla sona erdi.

PELKAS, ARDA VE CRESPO'NUN TEDAVİLERİNE DEVAM EDİLDİ
Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas, Arda Güler ve Miguel Crespo'nun tedavilerine devam edildi. Bright Osayi-Samuel ve Serdar Aziz ise kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.

Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

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