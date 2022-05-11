FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan olay hamle! Görüşmelere başladı

İsmail Kartal 'a yakın grafik sergileyen diğer isim Mustafa Denizli... Fenerahçe'nin başında 51 maça çıkan Denizli 2.16'lık puan ortalaması yakaladı. 3. sırada ise Aykut Kocaman var.

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar İsmail Kartal ile ilgili flaş ifadeler kullandı.

İşte Çakar'ın açıklamaları:

İsmail Kartal puan ortalamasıyla şu anda hem dünya hem de Türkiye rekortmenidir. Üstelik Fenerbahçe takımına inanılmaz bir hırs ve istek getirdi. Onu göndermek büyük yanlış olur.