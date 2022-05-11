FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan olay hamle! Görüşmelere başladı

AYRILIK AÇIKLAMASI
Sarı-lacivertli teknik adam, takım kalıp kalmayacağıyla ilgili soru üzerine "Sezon sonuna kadar işimi iyi yapacağım. Sezon sonu kalır mıyım, ayrılır mıyım? Bilmiyorum. Nasip, kısmet! Rızkı veren Allah." yanıtını vermişti.
"İKİNCİ ADAM OLMAM" DEMİŞTİ
"İkinci adam olmam" demiştiniz, bu görüşünüz geçerli mi?" sorusu üzerine İsmail Kartal "İkinci adam olmam, herhalde yani! Ben söyleyeceğimi söyledim. İkinci adam hayatım boyunca olmam! Tekrar tekrar söylüyorum. Beşinci kez söyledim. Ayıp ediyorsunuz. Ben teknik direktörüm, ikinci adam olmayacağım." demişti.
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KARTAL'DAN FLAŞ GÖRÜŞME
Sabah'ın haberine göre; ikinci adam olmayacağını açıklayan Kartal'ın birkaç kulüple görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.