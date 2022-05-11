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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan olay hamle! Görüşmelere başladı

Süper Lig'de İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle birlikte müthiş bir çıkış yakalayan ve 12 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan Ali Koç, teknik direktörlük koltuğunu Jorge Jesus'a emanet etmek isterken, 'ikinci adam' olmak istemeyen mevcut teknik direktör İsmail Kartal'ın ise flaş bir hamlede bulunduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 13:00 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 13:29
FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan olay hamle! Görüşmelere başladı

AYRILIK AÇIKLAMASI

Sarı-lacivertli teknik adam, takım kalıp kalmayacağıyla ilgili soru üzerine "Sezon sonuna kadar işimi iyi yapacağım. Sezon sonu kalır mıyım, ayrılır mıyım? Bilmiyorum. Nasip, kısmet! Rızkı veren Allah." yanıtını vermişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan olay hamle! Görüşmelere başladı

"İKİNCİ ADAM OLMAM" DEMİŞTİ

"İkinci adam olmam" demiştiniz, bu görüşünüz geçerli mi?" sorusu üzerine İsmail Kartal "İkinci adam olmam, herhalde yani! Ben söyleyeceğimi söyledim. İkinci adam hayatım boyunca olmam! Tekrar tekrar söylüyorum. Beşinci kez söyledim. Ayıp ediyorsunuz. Ben teknik direktörüm, ikinci adam olmayacağım." demişti.

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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan olay hamle! Görüşmelere başladı

KARTAL'DAN FLAŞ GÖRÜŞME

Sabah'ın haberine göre; ikinci adam olmayacağını açıklayan Kartal'ın birkaç kulüple görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan olay hamle! Görüşmelere başladı

Fenerbahçe'nin başına geldiğinde psikolojik olarak kötü giden bir takımı devralan İsmail Kartal, takımını bambaşka bir kimliğe soktu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan olay hamle! Görüşmelere başladı

MÜTHİŞ İSTATİSTİK

Sarı lacivertliler, İsmail Kartal yönetiminde son 12 lig maçında 10 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan olay hamle! Görüşmelere başladı

Bu maçlarda mağlubiyet yüzü görmeyen Kanarya, 2. sıradaki yerini sağlamlaştırarak Şampiyonlar Ligi yolunda önemli bir adım attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan olay hamle! Görüşmelere başladı

İsmail Kartal ise Fenerbahçe'nin başında 2.21'lik puan ortalaması yakalayarak sarı-lacivertlilerin tarihine geçti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan olay hamle! Görüşmelere başladı

MUSTAFA DENİZLİ'Yİ GERİDE BIRAKTI

Sarı lacivertli takımın başında 47 maça çıkan Kartal, 104 puan toplamayı başardı ve 2.21'lik puan ortalaması tutturdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan olay hamle! Görüşmelere başladı

60 yaşındaki teknik adam bu etkili performansıyla yerli antrenörler arasında zirvede yer aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan olay hamle! Görüşmelere başladı

İsmail Kartal'a yakın grafik sergileyen diğer isim Mustafa Denizli... Fenerahçe'nin başında 51 maça çıkan Denizli 2.16'lık puan ortalaması yakaladı. 3. sırada ise Aykut Kocaman var.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan olay hamle! Görüşmelere başladı

"İSMAİL HOCA'YI GÖNDERMEK YANLIŞ OLUR"

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar İsmail Kartal ile ilgili flaş ifadeler kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan olay hamle! Görüşmelere başladı

İşte Çakar'ın açıklamaları:

İsmail Kartal puan ortalamasıyla şu anda hem dünya hem de Türkiye rekortmenidir. Üstelik Fenerbahçe takımına inanılmaz bir hırs ve istek getirdi. Onu göndermek büyük yanlış olur.

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