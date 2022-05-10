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Yenilmez adam

İsmail Kartal, 7 eksikle çıktığı derbiden de 1 puan çıkarmayı bildi. Yenilmezlik serisini 12 maça taşıdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 06:50
Yenilmez adam
Kanarya'da İsmail Kartal'ın geleceği Jorge Jesus'a bağlı... Tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş derbisinden bir puanla dönerek yenilmezlik serisini 12 maça taşıdı. Sarı-lacivertliler bu periyotta 10 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Göreve geldikten sonraki 16 haftalık dönemde ligde en çok puan toplayan teknik adam olan Kartal (11G/4B/1M & 37 Puan), 5. sırada devraldığı Fenerbahçe'yi 2.'liğe çıkarıp Şampiyonlar Ligi potasına soktu. Yönetimin, Jesus ile anlaşamazsa gelecek sezon da İsmail Kartal ile devam etmesi bekleniyor. Jesus gelir, Kartal da başka görev kabul etmezse sezon sonunda yollar ayrılacak.
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