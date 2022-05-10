Kanarya ara vermedi

Sarı-lacıvertlıler ara vermeden Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda derbide ilk 11'de görev alanlar rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçlar oynadı. Dimitrios Pelkas, Arda Güler ve Miguel Crespo'nun tedavilerine devam edildi.
Sarı-lacıvertlıler ara vermeden Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda derbide ilk 11'de görev alanlar rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçlar oynadı. Dimitrios Pelkas, Arda Güler ve Miguel Crespo'nun tedavilerine devam edildi.