Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın müthiş dönüşü! 102 gün sonra...

Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın müthiş dönüşü! 102 gün sonra...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin milli eldiveni Altay Bayındır, Beşiktaş maçında gösterdiği performansla göz doldurdu. Öte yandan Altay Bayındır için önemli bir detay da ortaya çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 17:02
Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın müthiş dönüşü! 102 gün sonra...

Fenebahçe, son olarak Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın müthiş dönüşü! 102 gün sonra...

Sarı lacivertliler maç sonrası Süper Lig'i 2. sırada bitirme konusunda büyük avantaj sağladı.

Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın müthiş dönüşü! 102 gün sonra...

İsmail Kartal, Beşiktaş maçıyla beraber yenilmezlik serisini sürdürdü.

Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın müthiş dönüşü! 102 gün sonra...

Fenerbahçe adına derbide öne çıkan isimlerden biri de, Altay Bayındır oldu.

Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın müthiş dönüşü! 102 gün sonra...

Kurtardığı toplarla Altay, takımının maça odaklanmasına neden oldu.

Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın müthiş dönüşü! 102 gün sonra...

Milli kaleci, teknik direktör İsmail Kartal başta olmak üzere camiadan tam not aldı.

Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın müthiş dönüşü! 102 gün sonra...

Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır, sakatlığının ardından gösterdiği performansla göz dolduruyor.

Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın müthiş dönüşü! 102 gün sonra...

Spor Toto Süper Lig'de 69 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 12 maçta yenilmezlik serisini sürdürüyor.

Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın müthiş dönüşü! 102 gün sonra...

Ligin 11'inci haftasında 30 Ekim 2021'de Konyaspor ile oynanan maçta sakatlanan ve omuzundan ameliyat olan Altay Bayındır, 9 Şubat 2022 tarihinde ligin 25'inci haftasındaki Giresunspor mücadelesinde 102 gün sonra sahalara döndü.

Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın müthiş dönüşü! 102 gün sonra...

Bu sezon ligde 22 maçta yer alan başarılı kaleci kalesinde devleşerek rakiplerine geçit vermedi.

Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın müthiş dönüşü! 102 gün sonra...

Sakatlığının ardından sarı-lacivertli ekibin yükselişinde önemli rol oynayan Altay Bayındır, özellikle son oynanan derbi maçtaki performansıyla takımının sahadan puan alarak ayrılmasında başrolü oynadı.

Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın müthiş dönüşü! 102 gün sonra...

102 GÜN SONRA SAHAYA HIZLI BİR DÖNÜŞ YAPMASINDA HALUK KAPLAN ETKİSİ
Yükselen performansı ile camiayı, taraftarı ve teknik heyeti sevindiren başarılı file bakçisinin bu başarısındaki en büyük pay sahiplerinden biri de kaleci antrenörü Haluk Kaplan.

Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın müthiş dönüşü! 102 gün sonra...

Altay Bayındır sakatlığı atlattıktan sonra iyi bir form grafiği yakalarken bunda antrenör Haluk Kaplan'ın tecrübesi önemli rol oynadı.

Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın müthiş dönüşü! 102 gün sonra...

Teknik direktör İsmail Kartal ile beraber göreve başlayan tectübeli hoca, kalecilerin tüm meziyetlerini artırabilmesi için öğrencileriyle yoğun bir şekilde çalışıyor ve onların maçlara en iyi şekilde hazırlanmasını sağlıyor.

Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın müthiş dönüşü! 102 gün sonra...

Eski bir kaleci olan, değişik çalıştırma teknikleri bulunan Haluk Kaplan, Türkiye'nin en iyi kaleci antrenörlerden birisi olarak gösteriliyor.

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