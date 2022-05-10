Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın müthiş dönüşü! 102 gün sonra...

Bu sezon ligde 22 maçta yer alan başarılı kaleci kalesinde devleşerek rakiplerine geçit vermedi.
Sakatlığının ardından sarı-lacivertli ekibin yükselişinde önemli rol oynayan Altay Bayındır, özellikle son oynanan derbi maçtaki performansıyla takımının sahadan puan alarak ayrılmasında başrolü oynadı.
102 GÜN SONRA SAHAYA HIZLI BİR DÖNÜŞ YAPMASINDA HALUK KAPLAN ETKİSİ
Yükselen performansı ile camiayı, taraftarı ve teknik heyeti sevindiren başarılı file bakçisinin bu başarısındaki en büyük pay sahiplerinden biri de kaleci antrenörü Haluk Kaplan.