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Fenerbahçe'de karar anı!

Fenerbahçe'de portekizli hocanın durumu belli oluyor. Lizbon'a dönen Jesus'a Fenerbahçe soruldu, 'belki' dedi. Başkan Ali Koç dün Selahattin Baki’yi de yanına alıp Madrid’e gitti. Koç’un UEFA toplantısı sonrası Lizbon’a geçip Jesus ile de görüşmesi bekleniyor. Anlaşma ihtimali yüksek görülüyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 06:50
Fenerbahçe'de karar anı! Jorge Jesus...

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Fenerbahçe'de Jorge Jesus bilmecesi çözülüyor...

Fenerbahçe'de karar anı! Jorge Jesus...

Başkan Ali Koç dün Selahattin Baki'yi de yanına alıp özel uçağıyla Madrid'e gitti.

Fenerbahçe'de karar anı! Jorge Jesus...

UEFA toplantısına katılacağı açıklanan Koç'un buradan Portekiz'e geçerek Jesus ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de karar anı! Jorge Jesus...

Jesus'un istediği ücrette bir miktar indirim yapmayı kabul ettiği, anlaşma ihtimalinin yüzde 70'ler seviyesine çıktığı belirtildi.

Fenerbahçe'de karar anı! Jorge Jesus...

El sıkışılması halinde Jesus'la 2 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

Fenerbahçe'de karar anı! Jorge Jesus...

EKİBİ DERBİYİ İZLEDİ

Brezilya tatilini bitiren Jorge Jesus dün Portekiz'e döndü.

Fenerbahçe'de karar anı! Jorge Jesus...

Havalanında bir televizyon kanalına açıklama yapan 67 yaşındaki çalıştırıcı, soru üzerine Brezilya defterini kapattığını açıkladı.

Fenerbahçe'de karar anı! Jorge Jesus...

Fenerbahçe içinse "Belki" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe'de karar anı! Jorge Jesus...

Öte yandan Jesus'un yardımcılarından Marcio Sampaio ise Beşiktaş-Fenerbahçe maçını TV'den izledi.

Fenerbahçe'de karar anı! Jorge Jesus...

Instagram hesabından derbi oynanırken paylaşım yapan Sampaio,Jesus'a rapor verecek.

Fenerbahçe'de karar anı! Jorge Jesus...

Sarı-lacivertli camia; Ali Koç-Jesus görüşmesinden çıkacak sonuca kilitlendi.

Fenerbahçe'de karar anı! Jorge Jesus...

1954 doğumlu hoca genellikle 4-1-3-2 sistemini kullanıyor.

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