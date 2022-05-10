Fenerbahçe'de karar anı!

Fenerbahçe'de Jorge Jesus bilmecesi çözülüyor...
Başkan Ali Koç dün Selahattin Baki'yi de yanına alıp özel uçağıyla Madrid'e gitti.
UEFA toplantısına katılacağı açıklanan Koç'un buradan Portekiz'e geçerek Jesus ile de bir araya gelmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus bilmecesi çözülüyor...
Başkan Ali Koç dün Selahattin Baki'yi de yanına alıp özel uçağıyla Madrid'e gitti.
UEFA toplantısına katılacağı açıklanan Koç'un buradan Portekiz'e geçerek Jesus ile de bir araya gelmesi bekleniyor.
Jesus'un istediği ücrette bir miktar indirim yapmayı kabul ettiği, anlaşma ihtimalinin yüzde 70'ler seviyesine çıktığı belirtildi.
El sıkışılması halinde Jesus'la 2 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.
EKİBİ DERBİYİ İZLEDİ
Brezilya tatilini bitiren Jorge Jesus dün Portekiz'e döndü.
Havalanında bir televizyon kanalına açıklama yapan 67 yaşındaki çalıştırıcı, soru üzerine Brezilya defterini kapattığını açıkladı.
Fenerbahçe içinse "Belki" ifadesini kullandı.
Öte yandan Jesus'un yardımcılarından Marcio Sampaio ise Beşiktaş-Fenerbahçe maçını TV'den izledi.
Instagram hesabından derbi oynanırken paylaşım yapan Sampaio,Jesus'a rapor verecek.
Sarı-lacivertli camia; Ali Koç-Jesus görüşmesinden çıkacak sonuca kilitlendi.
1954 doğumlu hoca genellikle 4-1-3-2 sistemini kullanıyor.
Jorge Jesus dönem dönem 3'lü savunma sistemini de tercih ediyor.
Deneyimli hoca 1989 yılından bu yana teknik direktörlük yapıyor.
Jorge Jesus'un Portekiz ligindeki puan ortalaması 2.47.