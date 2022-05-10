FENERBAHÇE HABERLERİ: Kim-Min Jae'nin dönüş tarihi belli oldu

Fenerbahçe 'de bu sezonun en istikrarlı isimlerinden biri olarak dikkat çeken Kim-Min Jae, Beşiktaş derbisi öncesi sakatlığı sebebiyle ülkesi Güney Kore 'ye gitmiş ve başarılı defans oyuncusunun sezonu kapattığı açıklanmıştı.

TOTTENHAM VE NAPOLI PEŞİNDE

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Kim Min-jae ile sezon sonunda yollar ayrılıyor. 25 yaşındaki oyuncu ile İngiliz ekibi Tottenham ve İtalyan temsilcisi Napoli başta olmak üzere birçok takım ilgileniyor.