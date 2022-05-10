FENERBAHÇE HABERLERİ: Kim-Min Jae'nin dönüş tarihi belli oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Kim Min Jae'nin ülkesi Güney Kore'de ayak bileğinden bir operasyon geçirdiğini açıkladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Kim Min Jae'nin ülkesi Güney Kore'de ayak bileğinden bir operasyon geçirdiğini açıkladı.
Söz konusu açıklamada, başarılı geçen ameliyat sonrası yetenekli oyuncunun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin başladığı ifade edildi.
İŞTE O AÇIKLAMA
Oyuncumuz Kim Min Jae ülkesi Güney Kore'de ayak bileğinden bir operasyon geçirmiştir. Başarılı geçen operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci başlamıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.
Fenerbahçe'de bu sezonun en istikrarlı isimlerinden biri olarak dikkat çeken Kim-Min Jae, Beşiktaş derbisi öncesi sakatlığı sebebiyle ülkesi Güney Kore'ye gitmiş ve başarılı defans oyuncusunun sezonu kapattığı açıklanmıştı.
TOTTENHAM VE NAPOLI PEŞİNDE
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Kim Min-jae ile sezon sonunda yollar ayrılıyor. 25 yaşındaki oyuncu ile İngiliz ekibi Tottenham ve İtalyan temsilcisi Napoli başta olmak üzere birçok takım ilgileniyor.
Kim'in 23 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Başarılı oyuncunun talipleri bu rakamı ödemeye sıcak bakıyor. Görüşmeler sezon sonunda yapılacak.
39 MAÇTA GÖREV YAPTI
Sarı-lacivertli ekiple 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki stoper, bu sezon 39 maçta forma giydi. 3 bin 268 dakika sahada kalan Kim, 1 gol atarak takımına skor katkısında bulundu.
Transfermarkt verilerine göre Kim Min-Jae'nin piyasa değeri 11 milyon Euro. Kim'in 2020 yılında piyasa değeri 2 milyon Euro'ydu.
DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU
Takvim'in haberine göre; sakatlığı sebebiyle ülkesinde ayak bileğinden ameliyat olan Kim-Min Jae'nin başarılı bir operasyon geçirdiği Fenerbahçe tarafından duyurulurken, Güney Koreli stoperin sahalara dönüş tarihi de büyük oranda belli oldu.
Bu sezonu kapatan Kim-Min Jae'nin iyileşme sürecinin en az 1 ay olduğu ve bu sürenin duruma göre uzayabileceği belirtiliyor.
Kim-Min Jae için tedavi sürecinin planlandığı gibi ilerlemesi durumunda 26 yaşındaki futbolcunun yeni sezon öncesi kamp çalışmalarında yer alacağı düşünülüyor.
İNGİLİZ KULÜPLERİ SICAK BAKIYOR
Öte yandan Güney Koreli stoper için transfer iddialarının da ardı arkası kesilmiyor.
Sözleşmesinde "23 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunan Kim için bazı İngiliz kulüplerinin bu rakamı ödemeye sıcak baktığı konuşuluyor.
Avrupa kulüplerinin transfer gündeminde düşmeyen Kim-Min Jae'nin yeni sezon öncesi başka bir kulübe transfer olma ihtimali ise her geçen gün daha da artıyor.
Fenerbahçe, sezon başında Çin'in Beijing Guoan takımından transfer ettiği Güney Koreli savunma oyuncusu için 3 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.