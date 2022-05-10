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FENERBAHÇE HABERLERİ: Kim-Min Jae'nin dönüş tarihi belli oldu

Fenerbahçe spor haberleri: Fenerbahçe, Kim Min Jae'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapılmıştı. Yapılan açıklamada, sakatlığı bulunan oyuncunun ülkesi Güney Kore'de ayak bileğinden bir operasyon geçirdiği kaydedilmişti. Peki Kim-Min Jae ne zaman sahalara dönecek? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 20:16
FENERBAHÇE HABERLERİ: Kim-Min Jae'nin dönüş tarihi belli oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Kim Min Jae'nin ülkesi Güney Kore'de ayak bileğinden bir operasyon geçirdiğini açıkladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kim-Min Jae'nin dönüş tarihi belli oldu

Söz konusu açıklamada, başarılı geçen ameliyat sonrası yetenekli oyuncunun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin başladığı ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kim-Min Jae'nin dönüş tarihi belli oldu

İŞTE O AÇIKLAMA

Oyuncumuz Kim Min Jae ülkesi Güney Kore'de ayak bileğinden bir operasyon geçirmiştir. Başarılı geçen operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci başlamıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kim-Min Jae'nin dönüş tarihi belli oldu

Fenerbahçe'de bu sezonun en istikrarlı isimlerinden biri olarak dikkat çeken Kim-Min Jae, Beşiktaş derbisi öncesi sakatlığı sebebiyle ülkesi Güney Kore'ye gitmiş ve başarılı defans oyuncusunun sezonu kapattığı açıklanmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kim-Min Jae'nin dönüş tarihi belli oldu

TOTTENHAM VE NAPOLI PEŞİNDE

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Kim Min-jae ile sezon sonunda yollar ayrılıyor. 25 yaşındaki oyuncu ile İngiliz ekibi Tottenham ve İtalyan temsilcisi Napoli başta olmak üzere birçok takım ilgileniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kim-Min Jae'nin dönüş tarihi belli oldu

Kim'in 23 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Başarılı oyuncunun talipleri bu rakamı ödemeye sıcak bakıyor. Görüşmeler sezon sonunda yapılacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kim-Min Jae'nin dönüş tarihi belli oldu

39 MAÇTA GÖREV YAPTI

Sarı-lacivertli ekiple 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki stoper, bu sezon 39 maçta forma giydi. 3 bin 268 dakika sahada kalan Kim, 1 gol atarak takımına skor katkısında bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kim-Min Jae'nin dönüş tarihi belli oldu

Transfermarkt verilerine göre Kim Min-Jae'nin piyasa değeri 11 milyon Euro. Kim'in 2020 yılında piyasa değeri 2 milyon Euro'ydu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kim-Min Jae'nin dönüş tarihi belli oldu

DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Takvim'in haberine göre; sakatlığı sebebiyle ülkesinde ayak bileğinden ameliyat olan Kim-Min Jae'nin başarılı bir operasyon geçirdiği Fenerbahçe tarafından duyurulurken, Güney Koreli stoperin sahalara dönüş tarihi de büyük oranda belli oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kim-Min Jae'nin dönüş tarihi belli oldu

Bu sezonu kapatan Kim-Min Jae'nin iyileşme sürecinin en az 1 ay olduğu ve bu sürenin duruma göre uzayabileceği belirtiliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kim-Min Jae'nin dönüş tarihi belli oldu

Kim-Min Jae için tedavi sürecinin planlandığı gibi ilerlemesi durumunda 26 yaşındaki futbolcunun yeni sezon öncesi kamp çalışmalarında yer alacağı düşünülüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kim-Min Jae'nin dönüş tarihi belli oldu

İNGİLİZ KULÜPLERİ SICAK BAKIYOR

Öte yandan Güney Koreli stoper için transfer iddialarının da ardı arkası kesilmiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kim-Min Jae'nin dönüş tarihi belli oldu

Sözleşmesinde "23 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunan Kim için bazı İngiliz kulüplerinin bu rakamı ödemeye sıcak baktığı konuşuluyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kim-Min Jae'nin dönüş tarihi belli oldu

Avrupa kulüplerinin transfer gündeminde düşmeyen Kim-Min Jae'nin yeni sezon öncesi başka bir kulübe transfer olma ihtimali ise her geçen gün daha da artıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kim-Min Jae'nin dönüş tarihi belli oldu

Fenerbahçe, sezon başında Çin'in Beijing Guoan takımından transfer ettiği Güney Koreli savunma oyuncusu için 3 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

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