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Biyonik Ferdi

Ferdi Kadıoğlu derbide yakaladığı müthiş istatistikler ile şapka çıkarttırdı. Beşiktaş karşısında sol bekte savunma ve hücum arasında mekik dokuyan genç oyuncu, en çok ikili mücadeleye giren (20), en çok ikili mücadele kazanan (9), en çok pas arası yapan (6), en çok top kapan (5) ve üçüncü bölgede en yüksek pas isabeti sağlayan oyuncu oldu (yüzde 78.6).

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 06:50
Biyonik Ferdi
Ferdi Kadıoğlu derbide yakaladığı müthiş istatistikler ile şapka çıkarttırdı. Beşiktaş karşısında sol bekte savunma ve hücum arasında mekik dokuyan genç oyuncu, en çok ikili mücadeleye giren (20), en çok ikili mücadele kazanan (9), en çok pas arası yapan (6), en çok top kapan (5) ve üçüncü bölgede en yüksek pas isabeti sağlayan oyuncu oldu (yüzde 78.6).
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