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Yüksek gerilim

Vodafone Park'taki derbi maçın başında gergin anlar yaşandı. Henüz ikinci dakikada Fenerbahçe sol kanattan serbest atış kullanma hazırlığı yaparken, tribünden atılan bir cisim İrfan Can Kahveci'nin başına isabet etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
Yüksek gerilim
Vodafone Park'taki derbi maçın başında gergin anlar yaşandı. Henüz ikinci dakikada Fenerbahçe sol kanattan serbest atış kullanma hazırlığı yaparken, tribünden atılan bir cisim İrfan Can Kahveci'nin başına isabet etti. Sarı-lacivertli yıldız yere yığılırken, oyun durdu. Bu sırada İsmail Kartal, 4. hakeme itirazda bulundu. İrfan'ın tedavisinin ardından maç devam etti. Ancak bu kez korneri kullanmaya giden Mert Hakan, yabancı maddeler nedeniyle atışı yapamadı. Oyun kısa bir süre durduktan sonra hakemin uyarısıyla atış kullanıldı.
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