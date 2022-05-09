Ömer Üründül'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası o isim için flaş sözler!

Örneğin Novak gol atsa da hazır olmadığından iki gereksiz penaltıya neden oldu. Ama yine de elinden geleni sahaya yansıttı.

Takımın en iyisi mükemmel performansı ile Ferdi idi... Bunun dışında yine ciddi maç eksiği olan Nazım Sangare'yi çok beğendim.