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Ömer Üründül'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası o isim için flaş sözler!

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de sezonun son derbisinde Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül mücadeleyi değerlendirirken o isim için flaş bir eleştiride bulundu. İşte o yazı... (BJK FB derbi haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2022 Pazartesi 09:28
Ömer Üründül'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası o isim için flaş sözler!

ÖMER ÜRÜNDÜL - FENERBAHÇE İÇİN İYİ SONUÇ

Dün geceki derbide ilk 10 dakika gerilim filmi gibiydi. Yabancı maddeler yüzünden oyun iki defa durdu. Hemen sonra Larin, kale çizgisine yakın golü çıkardı.

Ömer Üründül'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası o isim için flaş sözler!

Devamında da Novak, takımını öne geçirdi. Santrayla beraber Beşiktaş penaltı kazandı, Batshuayi kaçırdı.

Ömer Üründül'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası o isim için flaş sözler!

Hemen arkasından Ferdi müthiş bir kademe ile mutlak golü önledi. İlerleyen dakikalarda oyun normale döndü.

Ömer Üründül'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası o isim için flaş sözler!

Beşiktaş daha ağırlıklı oynuyordu ve ikinci penaltıyla beraberliği de sağladı.

Ömer Üründül'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası o isim için flaş sözler!

Devre sonuna kadar da oyunu domine etti Beşiktaş. Fenerbahçe bu bölümde oyunu tutamadı. İkinci devre 15 dakikalık müthiş bir Beşiktaş baskısı vardı.

Ömer Üründül'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası o isim için flaş sözler!

Önce Larin, Altay'a takıldı. Sonra kafa vuruşu direkten döndü. Beşiktaş'ın aşırı tempodan yorulması ile birlikte 65'ten sonra Fenerbahçe dengeyi kurduğu gibi ileriye çıkışlara da başladı.

Ömer Üründül'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası o isim için flaş sözler!

Sonra Ismael arka arkaya oyuncu değişikliklerine gitti. Bu şekilde düzen de bozulmuş oldu.

Ömer Üründül'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası o isim için flaş sözler!

Oyun Fenerbahçe'nin kontrolünde beraberlikle noktalandı.

Ömer Üründül'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası o isim için flaş sözler!

İsmail Kartal'ı tebrik ediyorum. Fenerbahçe dün çok iyi bir sonuç aldı. Çünkü rekor eksiklerden dolayı, 4 tane ciddi maç noksanı olan oyuncu sahadaydı. Bilhassa stoperler sorunluydu.

Ömer Üründül'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası o isim için flaş sözler!

Örneğin Novak gol atsa da hazır olmadığından iki gereksiz penaltıya neden oldu. Ama yine de elinden geleni sahaya yansıttı.

Ömer Üründül'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası o isim için flaş sözler!

Takımın en iyisi mükemmel performansı ile Ferdi idi... Bunun dışında yine ciddi maç eksiği olan Nazım Sangare'yi çok beğendim.

Ömer Üründül'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası o isim için flaş sözler!

Tisserand da beklediğimden çok daha iyiydi. Altay da ikinci yarı iki kritik kurtarışla 1 puanda pay sahibi oldu.

Ömer Üründül'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası o isim için flaş sözler!

İrfan Can her zamanki gibi bitikti. Buna ilaveten her kazanılan serbest vuruşu kullanmak istemesi de büyük egoistlikti.

Ömer Üründül'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası o isim için flaş sözler!

Beşiktaş'ta Emirhan ve Serdar iyi mücadele etti. Josef de her zamanki gibi görevini yaptı.

Ömer Üründül'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası o isim için flaş sözler!

Batshuayi ise kendisine bakmadığından çok güçsüzdü. Gerçek Batshuayi asla bu değil.

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