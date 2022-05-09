Gustavo’dan % 91 isabet

Fenerbahçe'de ön liberoda görev yapan Luiz Gustavo, derbiyi 33'te 30 pas isabetiyle (Yüzde 91) tamamladı. Savunmayı rahatlatan Brezilyalı ön libero ayrıca 6 ikili mücadele kazandı. 3 top kaptı, 2 uzaklaştırma, 2 pas arası yaptı.
Fenerbahçe'de ön liberoda görev yapan Luiz Gustavo, derbiyi 33'te 30 pas isabetiyle (Yüzde 91) tamamladı. Savunmayı rahatlatan Brezilyalı ön libero ayrıca 6 ikili mücadele kazandı. 3 top kaptı, 2 uzaklaştırma, 2 pas arası yaptı. Bir şut denemesinde ise top kaleyi bulmadı. Sarı-lacivertlilerde ayrıca Altay Bayındır yaptığı 2 kurtarışla beraberliği korurken, Ferdi Kadıoğlu 9 ikili mücadele kazandı. Mert Hakan 4 isabetli orta yaptı.