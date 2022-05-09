FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de ayrılıklar netleşiyor! İşte o liste

Spor Toto Süper Lig'de bitime iki hafta kala ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, sezonu bu şekilde tamamlamayı hedefliyor.
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Spor Toto Süper Lig'de bitime iki hafta kala ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, sezonu bu şekilde tamamlamayı hedefliyor.
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İsmail Kartal yönetiminde çıkışa geçen sarı-lacivertlilerde, yeni hocanın kim olacağı konusu ise belirsizliğini koruyor.
Buna karşın takımda transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşiyor.
Yeni sezon öncesi Avrupa kulüplerinin radarında olan isimlerle gözden çıkarılan bazı oyuncular, takımdan ayrılabilir.
İşte o isimler ve detaylar...
ARDA GÜLER
Fenerbahçe'de yaşadığı şanssız sakatlığın ardından ligin kalan maçlarında forma giyemeyecek olan Arda Güler, Avrupa devlerinin takibinde...
Bu sezon sonradan oyuna girdiği maçlarda gösterdiği performans ve yetenekleriyle dikkat çeken 17 yaşındaki genç futbolcu başta Dortmund ve Liverpool olmak üzere birçok kulübün listesinde yer alıyor.
LUIZ GUSTAVO
Bu sezon çok fazla forma şansı bulamayan Luiz Gustavo, son olarak Beşiktaş derbisinde sergilediği performansla taraftarları memnun edemedi.
Sözleşmesi 2023'te bitecek Brezilyalı tecrübeli futbolcu, Atletico Mineiro'ya gidebilir.
MIHA ZAJC
Bu sezon özellikle ikinci devrede attığı kritik gollerle takımı taşıyan isimlerin başında gelen Miha Zajc, Avrupa kulüplerinin iştahını kabarttı.
27 yaşındaki Sloven orta saha ile İtalyan ekibi Hellas Verona yakından ilgileniyor.
ALTAY BAYINDIR
Fenerbahçe'nin bu sezon en çok güven veren isimlerinden olan Altay Bayındır, uzun süredir Avrupa kulüpleri tarafından takip ediliyor.
Milli file bekçisi için Hollanda devi Ajax'ın harekete geçmesi bekleniyor.
OZAN TUFAN
Takıma ocak ayında dönen Ozan Tufan, performansıyla teknik ekibi tatmin edemedi ve kadro dışı kaldı.
27 yaşındaki milli oyuncunun adı, sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Beşiktaş'la anılıyor.
BERKE ÖZER
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Berke Özer, takımdan kesin olarak ayrılacak.
21 yaşındaki genç kalecinin yeni adresi Belçika ya da Beşiktaş olabilir...
ATTILA SZALAI
Fenerbahçe'nin bu sezon öne çıkan isimlerinden olan Macar stoper Attila Szalai'ye Avrupa'dan tekliflerin geldiği ifade ediliyor.
24 yaşındaki genç savunmacı kulübüne iyi bir bonservis kazandırarak takımdan ayrılabilir. Szalai'nin adı Southampton'la anılıyor.
KIM MIN-JAE
Sarı-lacivertlilerde Szalai ile birlikte defansın bel kemiği olan Kim Min-Jae de kısa sürede dikkat çekmeyi başardı.
25 yaşındaki Güney Koreli stoperle İngiliz ekibi Tottenham'ın yakından ilgilendiği bildirildi.
DIEGO ROSSI
Fenerbahçe'de özellikle ikinci sezon grafiğini yükselten isimlerden olan Diego Rossi'nin adı Brezilya ekibi Internacional ile anılıyor.
BRIGHT OSAYI-SAMUEL
Takıma katıldığı tarihten bu yana istikrarlı bir performans gösteren Bright Osayi-Samuel, sağ bek mevkisinde de teknik heyeti memnun etmişti.
Nijerya asıllı İngiliz futbolcu, Crystal Palace'ın dikkatini çekmeyi başardı. Osayi-Samuel'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025'te sona erecek.
MESUT ÖZİL
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil'in takımdan ayrılması bekleniyor. Yıldız futbolcuyla ilgili MLS söylentileri var.
JOSE SOSA
Arjantinli tecrübeli futbolcu Jose Sosa'nın da sezon sonu