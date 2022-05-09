Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de ayrılıklar netleşiyor! İşte o liste

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de ayrılıklar netleşiyor! İşte o liste

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada bitirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de, sezon sonunda ciddi bir transfer hareketliliği yaşanabilir. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör arayışı devam ederken takıma katılacak ve takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşiyor. Fenerbahçe'de özellikle Avrupa ekiplerinin radarında olan Szalai, Min-Jae ve Arda Güler'in yanı sıra birçok isimle de yeni sezon öncesi vedalaşılabilir. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2022 Pazartesi 11:14 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2022 Pazartesi 11:18
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de ayrılıklar netleşiyor! İşte o liste

Spor Toto Süper Lig'de bitime iki hafta kala ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, sezonu bu şekilde tamamlamayı hedefliyor.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de ayrılıklar netleşiyor! İşte o liste

İsmail Kartal yönetiminde çıkışa geçen sarı-lacivertlilerde, yeni hocanın kim olacağı konusu ise belirsizliğini koruyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de ayrılıklar netleşiyor! İşte o liste

Buna karşın takımda transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de ayrılıklar netleşiyor! İşte o liste

Yeni sezon öncesi Avrupa kulüplerinin radarında olan isimlerle gözden çıkarılan bazı oyuncular, takımdan ayrılabilir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de ayrılıklar netleşiyor! İşte o liste

İşte o isimler ve detaylar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de ayrılıklar netleşiyor! İşte o liste

ARDA GÜLER

Fenerbahçe'de yaşadığı şanssız sakatlığın ardından ligin kalan maçlarında forma giyemeyecek olan Arda Güler, Avrupa devlerinin takibinde...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de ayrılıklar netleşiyor! İşte o liste

Bu sezon sonradan oyuna girdiği maçlarda gösterdiği performans ve yetenekleriyle dikkat çeken 17 yaşındaki genç futbolcu başta Dortmund ve Liverpool olmak üzere birçok kulübün listesinde yer alıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de ayrılıklar netleşiyor! İşte o liste

LUIZ GUSTAVO

Bu sezon çok fazla forma şansı bulamayan Luiz Gustavo, son olarak Beşiktaş derbisinde sergilediği performansla taraftarları memnun edemedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de ayrılıklar netleşiyor! İşte o liste

Sözleşmesi 2023'te bitecek Brezilyalı tecrübeli futbolcu, Atletico Mineiro'ya gidebilir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de ayrılıklar netleşiyor! İşte o liste

MIHA ZAJC

Bu sezon özellikle ikinci devrede attığı kritik gollerle takımı taşıyan isimlerin başında gelen Miha Zajc, Avrupa kulüplerinin iştahını kabarttı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de ayrılıklar netleşiyor! İşte o liste

27 yaşındaki Sloven orta saha ile İtalyan ekibi Hellas Verona yakından ilgileniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de ayrılıklar netleşiyor! İşte o liste

ALTAY BAYINDIR

Fenerbahçe'nin bu sezon en çok güven veren isimlerinden olan Altay Bayındır, uzun süredir Avrupa kulüpleri tarafından takip ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de ayrılıklar netleşiyor! İşte o liste

Milli file bekçisi için Hollanda devi Ajax'ın harekete geçmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de ayrılıklar netleşiyor! İşte o liste

OZAN TUFAN

Takıma ocak ayında dönen Ozan Tufan, performansıyla teknik ekibi tatmin edemedi ve kadro dışı kaldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de ayrılıklar netleşiyor! İşte o liste

27 yaşındaki milli oyuncunun adı, sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Beşiktaş'la anılıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de ayrılıklar netleşiyor! İşte o liste

BERKE ÖZER

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Berke Özer, takımdan kesin olarak ayrılacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de ayrılıklar netleşiyor! İşte o liste

21 yaşındaki genç kalecinin yeni adresi Belçika ya da Beşiktaş olabilir...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de ayrılıklar netleşiyor! İşte o liste

ATTILA SZALAI

Fenerbahçe'nin bu sezon öne çıkan isimlerinden olan Macar stoper Attila Szalai'ye Avrupa'dan tekliflerin geldiği ifade ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de ayrılıklar netleşiyor! İşte o liste

24 yaşındaki genç savunmacı kulübüne iyi bir bonservis kazandırarak takımdan ayrılabilir. Szalai'nin adı Southampton'la anılıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de ayrılıklar netleşiyor! İşte o liste

KIM MIN-JAE

Sarı-lacivertlilerde Szalai ile birlikte defansın bel kemiği olan Kim Min-Jae de kısa sürede dikkat çekmeyi başardı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de ayrılıklar netleşiyor! İşte o liste

25 yaşındaki Güney Koreli stoperle İngiliz ekibi Tottenham'ın yakından ilgilendiği bildirildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de ayrılıklar netleşiyor! İşte o liste

DIEGO ROSSI

Fenerbahçe'de özellikle ikinci sezon grafiğini yükselten isimlerden olan Diego Rossi'nin adı Brezilya ekibi Internacional ile anılıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de ayrılıklar netleşiyor! İşte o liste

BRIGHT OSAYI-SAMUEL

Takıma katıldığı tarihten bu yana istikrarlı bir performans gösteren Bright Osayi-Samuel, sağ bek mevkisinde de teknik heyeti memnun etmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de ayrılıklar netleşiyor! İşte o liste

Nijerya asıllı İngiliz futbolcu, Crystal Palace'ın dikkatini çekmeyi başardı. Osayi-Samuel'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025'te sona erecek.

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