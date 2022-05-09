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Fenerbahçe Karagümrük'e 3 eksikle çalıştı

Süper Lig'de Beşiktaş ile 1-1 berabere kalmasının ardından Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, Dimitris Pelkas, Arda Güler ve Miguel Crespo'dan yoksun çalıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2022 Pazartesi 15:13
Fenerbahçe Karagümrük'e 3 eksikle çalıştı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 37. haftasında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Pazartesi günü öğle saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Dün Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de görev alan oyuncular, idmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı pas çalışmalarıyla sürdürdü. İdman, dar alanda çift kale maçlarla sona erdi.

Dimitris Pelkas, Arda Güler ve Miguel Crespo'nun tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesislerimizde yapacağı idmanla sürdürecek.

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