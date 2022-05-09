Fenerbahçe beni bekliyor!

Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç son dönemde yaptığı açıklamalarla camiayı kenetlerken diğer yandan da teknik adamı belirlemek için temaslarını sürdürüyor. Fenerbahçe'de 1 numaralı hoca adayı Jorge Jesus yaptığı açıklamada müjdeli haberi verdi. Deneyimli çalıştırıcı "Portekiz'e geri döndüğümde gelecek sezon neler yapacağımla ilgili görüşmelere tekrar başlayacağım. Hatta bir takım beni bekliyor bile. Fenerbahçe ile görüşeceğim. Neler olacağını bilmiyorum ama kısa süre içinde kendim ve ekibin için bir karar vermem gerekiyor" ifadelerini kullandı.

YARDIMCISI TAKİP ETTİ

Jorge Jesus, Fenerbahçe'ye umut dolu mesajlar verirken yardımcısı da sinyali çaktı. Portekizli teknik adamın ekibinden Marcio Sampaio, İnstagram hesabından Beşiktaş-Fenerbahçe maçını takip ettiği bir kareyi paylaştı. Bu paylaşım sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.