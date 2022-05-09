Fener kupa aşkına!

Voleybol Misli. com Sultanlar Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Opet, bugün VakıfBank'ı konuk edecek. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 19.00'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan yayımlanacak. Seride 2-1 önde olan Fenerbahçe rakibine üstünlük kurması halinde şampiyonluğa ulaşacak. Sarı-lacivertli takım, Sultanlar Ligi'nde son şampiyonluğunu 2016-2017 sezonunda elde etmişti. Son şampiyon VakıfBank'ın kazanması halinde ise final serisi, beşinci ve son maça uzayacak. Gerekmesi halinde serinin 5. karşılaşma 12 Mayıs'ta VakıfBank Spor Sarayı'nda yapılacak.