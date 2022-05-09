Haberler Fenerbahçe Fener kupa aşkına!

Fener kupa aşkına!

Voleybol Sultanlar Ligi final serisi 4. maçında F.Bahçe, Vakıfbank’ı konuk edecek. Seride 2-1 önde olan sarı lacivertliler kazanırsa şampiyonluğa ulaşacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
Fener kupa aşkına!

Voleybol Misli. com Sultanlar Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Opet, bugün VakıfBank'ı konuk edecek. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 19.00'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan yayımlanacak. Seride 2-1 önde olan Fenerbahçe rakibine üstünlük kurması halinde şampiyonluğa ulaşacak. Sarı-lacivertli takım, Sultanlar Ligi'nde son şampiyonluğunu 2016-2017 sezonunda elde etmişti. Son şampiyon VakıfBank'ın kazanması halinde ise final serisi, beşinci ve son maça uzayacak. Gerekmesi halinde serinin 5. karşılaşma 12 Mayıs'ta VakıfBank Spor Sarayı'nda yapılacak.

DİĞER
Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı sözler! "Serdar birinci forvet olmadığını ispat edercesine..."
Türkbükü’nde ‘kazık’ fiyatlarıyla ünlü mekan bu sezonda taviz vermedi! Lahmacun-ayran 290 TL
Aslan'a transfer kaynağı! Premier Lig ekibi...
Taraftarlardan Batshuayi'ye şok tepki!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çakar'dan flaş yorum! "Hakemin verdiği penaltılar..."
F.Bahçe'den Jesus çıkarması! Portekiz'de görüşecekler
BAKIRKÖY - KİRAZLI METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?
MERKÜR RETROSU NE ZAMAN?
OGM Annemin Ağacı kampanyası başvurusu nasıl yapılır?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Emirhan resitali! Emirhan resitali! 06:32
İki maç oynandı İki maç oynandı 06:31
Fırtına'dan görkemli şampiyonluk paylaşımı! Fırtına'dan görkemli şampiyonluk paylaşımı! 01:25
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:02
Aslan'a transfer kaynağı! Premier Lig ekibi... Aslan'a transfer kaynağı! Premier Lig ekibi... 01:02
F.Bahçe'den Jesus çıkarması! Portekiz'de görüşecekler F.Bahçe'den Jesus çıkarması! Portekiz'de görüşecekler 01:01
Daha Eski
Beşiktaş'ın ikinci penaltısı doğru mu? Toroğlu yorumladı! Beşiktaş'ın ikinci penaltısı doğru mu? Toroğlu yorumladı! 01:01
Toroğlu'dan dikkat çeken tespit! "Jesus Kartal'ı yıpratıyor" Toroğlu'dan dikkat çeken tespit! "Jesus Kartal'ı yıpratıyor" 01:00
Toroğlu'dan Ismael yorumu! "Gelecek sezon..." Toroğlu'dan Ismael yorumu! "Gelecek sezon..." 01:00
Ghezzal'dan penaltı yorumu! "Batshuayi'nin kaçırması..." Ghezzal'dan penaltı yorumu! "Batshuayi'nin kaçırması..." 00:59
İsmail Kartal'dan derbi yorumu! "Beşiktaş izin vermedi" İsmail Kartal'dan derbi yorumu! "Beşiktaş izin vermedi" 00:59
Ağaoğlu Yenikapı'da üçlü çektirdi! İşte yeni slogan Ağaoğlu Yenikapı'da üçlü çektirdi! İşte yeni slogan 00:59