Dzyuba iddiaları arttı

Sarı-lacıvertlıler gelecek sezon için ‘marka’ bir santrfor almak istiyor. Kanarya’nın gündemindeki isimlerden biri de Artem Dzyuba. Rus basını 33 yaşındaki tecrübeli forvetin rotasının Fenerbahçe olabileceğini duyurdu. 1.96’lık kule forvet de yeni bir meydan okumaya sıcak bakıyor.
Sarı-lacıvertlıler gelecek sezon için 'marka' bir santrfor almak istiyor. Kanarya'nın gündemindeki isimlerden biri de Artem Dzyuba. Rus basını 33 yaşındaki tecrübeli forvetin rotasının Fenerbahçe olabileceğini duyurdu. 1.96'lık kule forvet de yeni bir meydan okumaya sıcak bakıyor.