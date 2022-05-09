"Çok sert oynadılar"

İsmail Kartal şunları söyledi: Bir gol attık, bir tane çizgiden çıkan var. Olmadı. Bugün böyle bir derbide iyi mücadele ettik. Buradan kaybetmeden 1 puan alarak evimize dönüyoruz. 12 maçtır kendi evinde derbileri kaybetmeyen bir Beşiktaş var, buradan da bir puan aldık, puan puandır. Yine de güzel bir maç olduğunu söyleyebilirim. Buraya kazanmak için gelmiştik ancak yenilmeden dönüyoruz. Aldığımız puan da önemli. Beşiktaş'a bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum"
İsmail Kartal şunları söyledi: Bir gol attık, bir tane çizgiden çıkan var. Olmadı. Bugün böyle bir derbide iyi mücadele ettik. Buradan kaybetmeden 1 puan alarak evimize dönüyoruz. 12 maçtır kendi evinde derbileri kaybetmeyen bir Beşiktaş var, buradan da bir puan aldık, puan puandır. Yine de güzel bir maç olduğunu söyleyebilirim. Buraya kazanmak için gelmiştik ancak yenilmeden dönüyoruz. Aldığımız puan da önemli. Beşiktaş'a bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum"
DİĞER