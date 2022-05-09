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"Çok sert oynadılar"

“Beşiktaş oyun oynamamıza izin vermedi. Rakip çok sert oynadı. Bu kadar sertliğe hakem de biraz izin verdi. Oyun çok durdu. Kazanacak fırsatları harcadık”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
"Çok sert oynadılar"
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, 90 dakika sonunda yaptığı yorumda Beşiktaş'ın oyun tarzıyla ilgili konuştu. Deneyimli çalıştırıcı "Beşiktaş taraftarlarının da desteğiyle maça çok sert ve baskılı başladı. İlk yarı buna karşılık veremedik. İkinci yarı toparlandık. Zor bir maç olacağını tahmin ediyorduk. Rakip çok sert bir tarzla sahadaydı. Bu kadar sertliğe hakem de biraz izin verdi. Oyun çok durdu, çok sert bir karşılaşma oldu. Oyuna girmemize, düzgün pas yapmamıza izin vermediler" ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal şunları söyledi: Bir gol attık, bir tane çizgiden çıkan var. Olmadı. Bugün böyle bir derbide iyi mücadele ettik. Buradan kaybetmeden 1 puan alarak evimize dönüyoruz. 12 maçtır kendi evinde derbileri kaybetmeyen bir Beşiktaş var, buradan da bir puan aldık, puan puandır. Yine de güzel bir maç olduğunu söyleyebilirim. Buraya kazanmak için gelmiştik ancak yenilmeden dönüyoruz. Aldığımız puan da önemli. Beşiktaş'a bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum"
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