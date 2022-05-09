Başkan Koç gelmedi

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, stada gelmeme totemini dün de sürdürdü. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Beşiktaş derbisinde Vodafone Park'a gelmedi. Mücadeleyi ekrandan takip etti. Koç'un gelmediği maçlarda Kanarya yakaladığı galibiyet serisiyle 2. sıraya tırmanmıştı.
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, stada gelmeme totemini dün de sürdürdü. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Beşiktaş derbisinde Vodafone Park'a gelmedi. Mücadeleyi ekrandan takip etti. Koç'un gelmediği maçlarda Kanarya yakaladığı galibiyet serisiyle 2. sıraya tırmanmıştı.