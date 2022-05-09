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Başkan Koç gelmedi

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, stada gelmeme totemini dün de sürdürdü. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Beşiktaş derbisinde Vodafone Park'a gelmedi. Mücadeleyi ekrandan takip etti. Koç'un gelmediği maçlarda Kanarya yakaladığı galibiyet serisiyle 2. sıraya tırmanmıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
Başkan Koç gelmedi
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, stada gelmeme totemini dün de sürdürdü. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Beşiktaş derbisinde Vodafone Park'a gelmedi. Mücadeleyi ekrandan takip etti. Koç'un gelmediği maçlarda Kanarya yakaladığı galibiyet serisiyle 2. sıraya tırmanmıştı.
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