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SPOR HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'dan Beşiktaş Fenerbahçe sonrası flaş sözler! "Bizi provoke etmeye çalıştılar"

Spor haberi... Süper Lig'de heyecan 36. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. 1-1 beraberlikle biten karşılaşmanın ardından Ferdi Kadıoğlu flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2022 Pazar 21:21 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2022 Pazar 21:36
SPOR HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'dan Beşiktaş Fenerbahçe sonrası flaş sözler! "Bizi provoke etmeye çalıştılar"

Karşılaşmayı değerlendiren Ferdi Kadıoğlu "Derbi maçları bizim için çok önemli, sahada her şeyimizi verdik. Maça iyi başladık, 1-0'ı bulduk, 2-0'ı da bulabilirdik. Bizim yaptığımız penaltıdan rakip 1-1 yaptı. Önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Bu yüzden bizim için her puan önemli. Bugün kazanabilirdik, o yüzden hayal kırıklığı yaşıyorum. Ama bir puan da idare eder. Önümüzdeki hafta bu işi bitirmek istiyoruz.." dedi.

Ferdi Kadıoğlu ayrıca "Bizim hedefimiz belli; önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Kazanamadık ama bir puan da deplasmanda kötü değil. İlk yarıda bizi provoke etmeye çalıştılar, biz de onların tuzaklarına düştük." ifadelerini kullandı.

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