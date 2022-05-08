SPOR HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'dan Beşiktaş Fenerbahçe sonrası flaş sözler! "Bizi provoke etmeye çalıştılar"

Karşılaşmayı değerlendiren Ferdi Kadıoğlu "Derbi maçları bizim için çok önemli, sahada her şeyimizi verdik. Maça iyi başladık, 1-0'ı bulduk, 2-0'ı da bulabilirdik. Bizim yaptığımız penaltıdan rakip 1-1 yaptı. Önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Bu yüzden bizim için her puan önemli. Bugün kazanabilirdik, o yüzden hayal kırıklığı yaşıyorum. Ama bir puan da idare eder. Önümüzdeki hafta bu işi bitirmek istiyoruz.." dedi.

Ferdi Kadıoğlu ayrıca "Bizim hedefimiz belli; önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Kazanamadık ama bir puan da deplasmanda kötü değil. İlk yarıda bizi provoke etmeye çalıştılar, biz de onların tuzaklarına düştük." ifadelerini kullandı.