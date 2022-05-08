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Jorge Jesus'tan Fenerbahçe açıklaması: Portekiz'e dönmemi bekliyorlar!

Adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan ve taraftarları merakla bekleten Jorge Jesus'tan sarı-lacivertlileri heyecanlandıracak açıklamalar geldi. Brezilya basınına konuşan deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'nin kendisini Portekiz'e dönmesi için beklediğini ve kısa süre içerisinde bir karar vermesi gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2022 Pazar 12:33 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2022 Pazar 12:36
Jorge Jesus'tan Fenerbahçe açıklaması: Portekiz'e dönmemi bekliyorlar!

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Jorge Jesus, Brezilya basınına geleceği hakkında çaprıcı açıklamalarda bulundu. Kısa zaman içerisinde Portekiz'e döneceğini aktaran Jesus, sarı-lacivertli ekibin kendisini beklediğini ve karar vermesi gerektiğini dile getirdi.

İŞTE JESUS'UN AÇIKLAMALARI:

Flamengo, her açıdan kariyerimin zirvesiydi. Orada geçirdiğim zaman benim için tarihi. Sadece kazandığımız şampiyonluklar için değil, oyuncularla olan ilişkim için de. Hiç bu kadar bir olduğumuz bir takımım olmadı. Beni çok sevdiklerini hissettim. Oyuncular ile aramda çok güçlü bir uyum olduğunu hissediyordum.

Portekiz'e geri döndüğümde kariyerimle ilgili ne yapacağımı düşünmeye başlamam gerekecek. Gittiğimde karar vermek zorunda kalacağım. En çok istediğim şey Flamengo'nun hak ettiği hedeflere ulaşabilmesi. İlerde Flamengo'nun koçu olabilirim, bilmiyorum, bir yıl iki yıl... Şimdi boştayım ve kimi istersem seçebilirim. Belki bir iki ay içerisinde bir takımla anlaşacağım. Şu anda kafamda sadece geri dönmek ve antrenman yapmak var. Bu kadar.

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