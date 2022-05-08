Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesinde olan James Rodriguez'in yeni adresini duyurdular

James David Rodríguez Rubio. 22 Temmuz 1991, Cúcuta), orta saha mevkinde forma giyen Kolombiyalı futbolcudur. La Liga ekiplerinden Real Madrid ve Kolombiya millî takımında forma giymektedir. Futbola 4 yaşında Envigado takımında başlayan James, 2006 yılında profesyonel sözleşme imzaladı. İlk resmi maçına ise 14 yaşında çıktı.Envigado ile 55 maça çıkan oyuncu 20 gol attı. 2006–07 sezonunun devre arasında €2.9 milyon karşılığında Banfield takımına transfer oldu. Böylece Arjantin Liginde forma giyen en genç oyuncu olmuştur. İlk yılında U-20 takımında oynayan James, daha sonra A takıma yükselmiştir. 3 sezonda 48 maça çıkıp 5 gol atmıştır.

2010 yılında Porto'ya $ 6.4 milyon karşılığında 4 yıllığına transfer olan James'in serbest kalma bedeli olarak €30 milyon olarak belirlenmiştir. İlk sezonunda 15 Primeira Liga maçında 2 ve 11 asist yapmıştır. Avrupa kupalarında 9 maçta forma giyen James 1 gol, 5 asistle oynamıştır. Toplamda ise 32 maç 6 gol ve 18 asist yapmıştır. Porto daki ikinci sezonunda daha çok forma giyen James 26 lig maçında forma giymiş ve bu maçlarda 13 gol atarak kariyer rekoru kırmıştır, ayrıca bu maçlarda 8 de asist yapmıştır. Avrupa kupalarında ise 8 maçta forma giymiş, 1 gol atıp, 2 de asist James, toplamda 38 maçta 14 gol 11 asist kaydetmiştir. Portekiz'deki üçüncü sezonunda da başarılı bir grafik çizen ve Avrupa'daki kulüplerin dikkatini çekmeye başaran James, skorer kimliğini son sezonunda da göstermiş ve 24 lig maçında 10 gol atıp 8 asist kaydetmiştir. Son sezonunda Avrupa kupalarında 8 maç forma giyen James, 1 gol 1 asistle oynamıştır. Toplamda ise 34 maçta 11 gol atıp, 9 de asist yapmıştır.



Portekiz'de Porto formasıyla geçirdiği üç sezonda 65 lig maçında 25 gol 27 asist yapmıştır. Taça de Portugal da 8 maçta 3 gol, 2 asist, Taça da Liga da 5 maçta 1 asist, Supertaça'da 1 maç ve Avrupa kupalarında 25 maçta 3 gol, 8 asist yapan James toplamda ise 103 maçta 31 gol atıp 38 de asist yapmıştır. 2013–14 sezonu başında birçok yıldızla birlikte Monaco'ya transfer olmuştur. İlk sezonunda ligde 34 maça çıkıp 9 gol atıp 13 de asist yapmıştır. 2014 FIFA Dünya Kupası'nın parlayan yıldızlarından biri olan James, Dünya Kupasında attığı 6 gol ile gol kralı olmuş ve 22 Temmuz 2014 İspanyol ekibi Real Madrid'e transfer olmuştur.