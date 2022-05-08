Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesinde olan James Rodriguez'in yeni adresini duyurdular

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesinde olan James Rodriguez'in yeni adresini duyurdular

Fenerbahçe Galatasaray transfer haberleri: İngiltere kariyerinden sonra yolu Katar'a düşen James Rodriguez, yeni takımında mutlu değil ve takımdan ayrılmayı hedefliyor. Fenerbahçe ve Galatasaray da Kolombiyalı yıldız için devreye girmişti. İngiliz basını yıldız futbolcunun yeni adresini duyurdu. İşte James Rodriguez ile ilgili son gelişmeler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2022 Pazar 09:30
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesinde olan James Rodriguez'in yeni adresini duyurdular

Bu sezon şampiyonluk yarışından uzak kalan Spor Toto Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ile Galatasaray'da transfer çalışmalarına başlandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesinde olan James Rodriguez'in yeni adresini duyurdular

Gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi vermesi beklenen iki ezeli rakip, geçtiğimiz transfer dönemlerinde olduğu gibi bir transferde daha karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesinde olan James Rodriguez'in yeni adresini duyurdular

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Al-Rayyan forması giyen ve Katar'da mutsuz olduğu için takımdan ayrılacağı konuşulan James Rodriguez'i gündemine aldığı öne sürülmüştü.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesinde olan James Rodriguez'in yeni adresini duyurdular

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra La Liga ekibi Atletico Madrid'in de ilgilendiği yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesinde olan James Rodriguez'in yeni adresini duyurdular

TRANSFER İDDİALARININ ARDI ARKASI KESİLMİYOR

Daha önce James Rodriguez'in, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Ain'e transfer olmaya hazırlandığı iddia edilmişti.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesinde olan James Rodriguez'in yeni adresini duyurdular

Kolombiyalı orta saha oyuncusunun Al-Ain'li bir yetkiliyle görüşme gerçekleştirdiği belirtilmişti.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesinde olan James Rodriguez'in yeni adresini duyurdular

Bu iddiaların ardından gündeme bomba gibi düşen bir iddia daha ortaya atıldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesinde olan James Rodriguez'in yeni adresini duyurdular

İngiliz basını yıldız futbolcu için flaş bir takımın devreye girdiğini yazdı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesinde olan James Rodriguez'in yeni adresini duyurdular

BECKHAM DEVREDE

David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin James Rodriguez için devreye girdiği iddia edildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesinde olan James Rodriguez'in yeni adresini duyurdular

Miami'nin trasnfer için MLS trasfer döneminin açılmasını beklediği öne sürüldü.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesinde olan James Rodriguez'in yeni adresini duyurdular

Bu sezon Al-Rayyan formasıyla 14 maça çıkan James Rodriguez, 5 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesinde olan James Rodriguez'in yeni adresini duyurdular

Avrupa futboluna Porto formasıyla merhaba diyen Rodriguez, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih ve Everton formalarını giydikten sonra Al-Rayyan'ın yolunu tutmuştu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesinde olan James Rodriguez'in yeni adresini duyurdular

JAMES RODRIGUEZ KİMDİR?

James David Rodríguez Rubio. 22 Temmuz 1991, Cúcuta), orta saha mevkinde forma giyen Kolombiyalı futbolcudur. La Liga ekiplerinden Real Madrid ve Kolombiya millî takımında forma giymektedir. Futbola 4 yaşında Envigado takımında başlayan James, 2006 yılında profesyonel sözleşme imzaladı. İlk resmi maçına ise 14 yaşında çıktı.Envigado ile 55 maça çıkan oyuncu 20 gol attı. 2006–07 sezonunun devre arasında €2.9 milyon karşılığında Banfield takımına transfer oldu. Böylece Arjantin Liginde forma giyen en genç oyuncu olmuştur. İlk yılında U-20 takımında oynayan James, daha sonra A takıma yükselmiştir. 3 sezonda 48 maça çıkıp 5 gol atmıştır.


Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesinde olan James Rodriguez'in yeni adresini duyurdular

2010 yılında Porto'ya $ 6.4 milyon karşılığında 4 yıllığına transfer olan James'in serbest kalma bedeli olarak €30 milyon olarak belirlenmiştir. İlk sezonunda 15 Primeira Liga maçında 2 ve 11 asist yapmıştır. Avrupa kupalarında 9 maçta forma giyen James 1 gol, 5 asistle oynamıştır. Toplamda ise 32 maç 6 gol ve 18 asist yapmıştır. Porto daki ikinci sezonunda daha çok forma giyen James 26 lig maçında forma giymiş ve bu maçlarda 13 gol atarak kariyer rekoru kırmıştır, ayrıca bu maçlarda 8 de asist yapmıştır. Avrupa kupalarında ise 8 maçta forma giymiş, 1 gol atıp, 2 de asist James, toplamda 38 maçta 14 gol 11 asist kaydetmiştir. Portekiz'deki üçüncü sezonunda da başarılı bir grafik çizen ve Avrupa'daki kulüplerin dikkatini çekmeye başaran James, skorer kimliğini son sezonunda da göstermiş ve 24 lig maçında 10 gol atıp 8 asist kaydetmiştir. Son sezonunda Avrupa kupalarında 8 maç forma giyen James, 1 gol 1 asistle oynamıştır. Toplamda ise 34 maçta 11 gol atıp, 9 de asist yapmıştır.


Portekiz'de Porto formasıyla geçirdiği üç sezonda 65 lig maçında 25 gol 27 asist yapmıştır. Taça de Portugal da 8 maçta 3 gol, 2 asist, Taça da Liga da 5 maçta 1 asist, Supertaça'da 1 maç ve Avrupa kupalarında 25 maçta 3 gol, 8 asist yapan James toplamda ise 103 maçta 31 gol atıp 38 de asist yapmıştır. 2013–14 sezonu başında birçok yıldızla birlikte Monaco'ya transfer olmuştur. İlk sezonunda ligde 34 maça çıkıp 9 gol atıp 13 de asist yapmıştır. 2014 FIFA Dünya Kupası'nın parlayan yıldızlarından biri olan James, Dünya Kupasında attığı 6 gol ile gol kralı olmuş ve 22 Temmuz 2014 İspanyol ekibi Real Madrid'e transfer olmuştur.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesinde olan James Rodriguez'in yeni adresini duyurdular

22 Temmuz 2014 günü İspanyol ekibi Real Madrid'le 6 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yeni kulübünde 10 numaralı formayı giyeceği açıklanmıştır. Transferin bedeli tam olarak açıklanmasa da 80.000.000 € civarında olduğu tahmin edilmektedir. İlk maçını Real Madrid-Sevilla Uefa Süper Kupası finalinde oynamıştır. İlk golünü Real Madrid-Atletico Madrid 2014 İspanya Süper Kupası ilk maçının 81. dakikasında atmış ve takımını 1-0 öne geçirmiştir, 88. dakikada Raúl García'nın attığı golle maç 1-1 bitmiştir.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe'ye Ozan'dan kötü haber! Dev rakam hayal oldu
Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte F.Bahçe'nin Beşiktaş maçı 11'i
8 Mayıs 2022 barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tuzlaspor - Eyüpspor maçı ne zaman? Tuzlaspor - Eyüpspor maçı ne zaman? 10:18
Aslan'ın adı var kendi yok! 36 maçın 23'ünde... Aslan'ın adı var kendi yok! 36 maçın 23'ünde... 10:17
Balıkesirspor - Bandırmaspor maçı ne zaman? Balıkesirspor - Bandırmaspor maçı ne zaman? 10:15
Mustafa Pektemek affedildi Mustafa Pektemek affedildi 10:09
Angers - Bordeaux maçı saat kaçta? Angers - Bordeaux maçı saat kaçta? 10:02
Kartal'da hedef Halil Akbunar! Kartal'da hedef Halil Akbunar! 09:55
Daha Eski
Metz - Lyon maçı saat kaçta? Metz - Lyon maçı saat kaçta? 09:53
Denizlispor - Menemenspor maçı ne zaman? Denizlispor - Menemenspor maçı ne zaman? 09:53
Boluspor - Samsunspor maçı ne zaman? Boluspor - Samsunspor maçı ne zaman? 09:50
Fenerbahçe'ye Ozan'dan kötü haber! Dev rakam hayal oldu Fenerbahçe'ye Ozan'dan kötü haber! Dev rakam hayal oldu 09:40
Manchester City - Newcastle United maçı saat kaçta? Manchester City - Newcastle United maçı saat kaçta? 09:40
Norwich - West Ham United maçı saat kaçta? Norwich - West Ham United maçı saat kaçta? 09:31