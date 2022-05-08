FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Meksikalı savunmacı! Transfer sıcak bakıyor

Spor Toto Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Spor Toto Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertlilerde iddialı bir kadro kurma hedefleniyor.
Yeni hocasını henüz belirlemeyen Fenerbahçe'de sezon sonunda bazı isimler takımdan ayrılabilir.
Özellikle bu sezon başarılı bir grafik çizen stoperler Attila Szalai ile Kim Min-Jae'ye Avrupa'dan teklif bekleniyor.
İyi bir rakam önerilmesi durumunda iki yıldızdan birinin ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Fenerbahçe bu mevki için alternatif arayışında rotayı Meksika'ya kırdı.
İşte o sürpriz transfer iddiası ve detayları...
Fenerbahçe'nin, stoper transferi için hazırladığı listede Haret Ortega'nın bulunduğu öne sürüldü.
Meksika Ligi takımlarından Toluca'da forma giyen 21 yaşındaki stoperin de sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Ortega'nın da Avrupa kariyerini açmak için Kanarya'ya sıcak baktığı kaydedildi.
Bu sezon 29 maçta oynayan genç yıldız 4 gol atıp 2 de asist yaptı.
Kariyerine CF America takımında başlayan Ortega, 2020'de Toluca'ya transfer olmuştu.
Gelecek vadeden Ortega, Meksika Milli Takımı ile 1 maça çıktı.
1.90 boyundaki genç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro...