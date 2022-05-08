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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Meksikalı savunmacı! Transfer sıcak bakıyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde Kim Min-Jae ya da Attila Szalai'nin satılması durumunda alternatifleri de belli oldu. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2022 Pazar 11:06
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Meksikalı savunmacı! Transfer sıcak bakıyor

Spor Toto Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Meksikalı savunmacı! Transfer sıcak bakıyor

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertlilerde iddialı bir kadro kurma hedefleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Meksikalı savunmacı! Transfer sıcak bakıyor

Yeni hocasını henüz belirlemeyen Fenerbahçe'de sezon sonunda bazı isimler takımdan ayrılabilir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Meksikalı savunmacı! Transfer sıcak bakıyor

Özellikle bu sezon başarılı bir grafik çizen stoperler Attila Szalai ile Kim Min-Jae'ye Avrupa'dan teklif bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Meksikalı savunmacı! Transfer sıcak bakıyor

İyi bir rakam önerilmesi durumunda iki yıldızdan birinin ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Meksikalı savunmacı! Transfer sıcak bakıyor

Fenerbahçe bu mevki için alternatif arayışında rotayı Meksika'ya kırdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Meksikalı savunmacı! Transfer sıcak bakıyor

İşte o sürpriz transfer iddiası ve detayları...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Meksikalı savunmacı! Transfer sıcak bakıyor

Fenerbahçe'nin, stoper transferi için hazırladığı listede Haret Ortega'nın bulunduğu öne sürüldü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Meksikalı savunmacı! Transfer sıcak bakıyor

Meksika Ligi takımlarından Toluca'da forma giyen 21 yaşındaki stoperin de sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Meksikalı savunmacı! Transfer sıcak bakıyor

Ortega'nın da Avrupa kariyerini açmak için Kanarya'ya sıcak baktığı kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Meksikalı savunmacı! Transfer sıcak bakıyor

Bu sezon 29 maçta oynayan genç yıldız 4 gol atıp 2 de asist yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Meksikalı savunmacı! Transfer sıcak bakıyor

Kariyerine CF America takımında başlayan Ortega, 2020'de Toluca'ya transfer olmuştu.

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