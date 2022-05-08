Haberler Fenerbahçe Beşiktaş - Fenerbahçe maçı sonrası İsmail Kartal: Beşiktaş oynamamıza izin vermedi

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı sonrası İsmail Kartal: Beşiktaş oynamamıza izin vermedi

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelen Fenerbahçe sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın çok sert oynadığını ifade eden Kartal, "Beşiktaş oyun oynamamıza izin vermedi. Taraftarlarının desteğiyle çok sert ve baskılı oynadılar. İlk yarı buna karşılık veremedik. İkinci yarı toparlandık. dedi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2022 Pazar 21:39 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2022 Pazar 21:45
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı sonrası İsmail Kartal: Beşiktaş oynamamıza izin vermedi

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği dev derbi karşılıklı gollerle 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlıların golünü penaltıdan Ghezzal attı. Kanarya'nın golü Filip Novak'tan geldi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

İsmail Kartal: Zor bir maç olacağını tahmin ediyorduk. Rakip çok sert oynadı. Bu kadar sertliğe hakem de biraz izin verdi ama 55. dakikaya kadar istediğimiz oyunu bir türlü oynayamadık.

Oyun çok durdu, çok sert bir maç geçti. Bir gol attık, bir tane çizgiden çıkan var. Olmadı. Bugün böyle bir derbide iyi mücadele ettik. Buradan kaybetmeden 1 puan alarak evimize dönüyoruz.

Beşiktaş oyun oynamamıza izin vermedi. Taraftarlarının desteğiyle çok sert ve baskılı oynadılar. İlk yarı buna karşılık veremedik. İkinci yarı toparlandık.

Novak, 1 gol attı ve 2 penaltıya sebep oldu; zaten bu mevkinin oyuncusu değil. 7 tane eksikle buraya geldik. Bazıları bizim için kilit oyunculardı. Buna rağmen oyuncularım sahadaki mücadeleyle onları aratmadı.

DİĞER
Doğuma sayılı günler kala Sinem Kobal'dan karnı burnunda poz! Mini elbisesi ile Sinem Kobal'a "Maşallah" yorumları yağdı!
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde görsel şölen: Kartal'ın kareografisi alkış topladı
Valerien Ismael: 29 yıldır futbolun içindeyim ve bugün...
Ferdi Kadıoğlu: Bizi provoke etmeye çalıştılar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Filip Novak: 2 penaltı için mutsuzum!
Tisserand: İlginç bir maçtı!
BAKIRKÖY - KİRAZLI METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?
MERKÜR RETROSU NE ZAMAN?
OGM Annemin Ağacı kampanyası başvurusu nasıl yapılır?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ferdi Kadıoğlu: Bizi provoke etmeye çalıştılar! Ferdi Kadıoğlu: Bizi provoke etmeye çalıştılar! 21:19
Derbide kazanan çıkmadı! Derbide kazanan çıkmadı! 21:00
Münih sahasında kazanamadı! Münih sahasında kazanamadı! 20:49
Manchester City şampiyonluğa gidiyor! Manchester City şampiyonluğa gidiyor! 20:46
Toroğlu'dan flaş yorum! "Hakem maçtan korkuyor" Toroğlu'dan flaş yorum! "Hakem maçtan korkuyor" 20:08
Derbide ortalık gerildi! Yabancı madde yağdı Derbide ortalık gerildi! Yabancı madde yağdı 20:01
Daha Eski
Marsilya 3 golle kazandı! Marsilya 3 golle kazandı! 19:59
Beşiktaşlı taraftarlardan dikkat çeken koreografi! Beşiktaşlı taraftarlardan dikkat çeken koreografi! 19:47
Derbide bir penaltı kararı daha! Derbide bir penaltı kararı daha! 19:44
Dev derbide penaltı kararı! İşte o anlar Dev derbide penaltı kararı! İşte o anlar 19:24
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı | CANLI Beşiktaş - Fenerbahçe maçı | CANLI 18:52
1. Lig'de nefesler tutuldu! İşte haftanın sonuçları ve puan durumu 1. Lig'de nefesler tutuldu! İşte haftanın sonuçları ve puan durumu 18:49