Beşiktaş - Fenerbahçe maçı sonrası İsmail Kartal: Beşiktaş oynamamıza izin vermedi

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği dev derbi karşılıklı gollerle 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlıların golünü penaltıdan Ghezzal attı. Kanarya'nın golü Filip Novak'tan geldi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

İsmail Kartal: Zor bir maç olacağını tahmin ediyorduk. Rakip çok sert oynadı. Bu kadar sertliğe hakem de biraz izin verdi ama 55. dakikaya kadar istediğimiz oyunu bir türlü oynayamadık.

Oyun çok durdu, çok sert bir maç geçti. Bir gol attık, bir tane çizgiden çıkan var. Olmadı. Bugün böyle bir derbide iyi mücadele ettik. Buradan kaybetmeden 1 puan alarak evimize dönüyoruz.

Beşiktaş oyun oynamamıza izin vermedi. Taraftarlarının desteğiyle çok sert ve baskılı oynadılar. İlk yarı buna karşılık veremedik. İkinci yarı toparlandık.

Novak, 1 gol attı ve 2 penaltıya sebep oldu; zaten bu mevkinin oyuncusu değil. 7 tane eksikle buraya geldik. Bazıları bizim için kilit oyunculardı. Buna rağmen oyuncularım sahadaki mücadeleyle onları aratmadı.