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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi İsmail Kartal: Kazanmak için geldik

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu oluyor. Sarı-lacivertliler zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılarak seriyi devam ettirmeyi amaçlıyor. Kritik karşılaşma öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. İyi mücadele edip ellerinden geleni yapmak istediklerini kaydeden Kartal, "Buraya kazanmak için geldik" dedi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2022 Pazar 18:14 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2022 Pazar 18:21
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi İsmail Kartal: Kazanmak için geldik

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak olan Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Karşılaşmaya en ideal şekilde hazırlandıklarını belirten Kartal, "Buraya kazanmak için geldik" dedi.

İşte o sözler...

İsmail Kartal: Bu maça gelene kadar hiç beklemediğimiz sakatlıklar oldu. Hepsi kas sakatlığı. En sonunda da Arda sezonu kapattı. Şanssızlıklar yaşıyoruz. Beşiktaş'a karşı en yatkın, en ideal şekilde hazırlandık ve ona göre kadro çıkardık. Bugün buraya kazanmak için geldik. Bu bir derbi, Beşiktaş seyircisi önünde oynayacak ama biz bu tip derbilerde böyle seyirci önünde oynamaya alışığız. İstediğimiz 3 puanı almak istiyoruz.

Beşiktaş da kazanmak isteyecektir, bizim de yerimizi korumamız için kazanmamız gerekiyor. Kendi oyunumuzu oynayarak, sakin kalarak başarılı bir şekilde evimize dönmek istiyoruz.

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