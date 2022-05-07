Mert Hakan’a CSKA kancası

Bu sezon 8 asist gerçekleştirilen Mert Hakan Yandaş'a CSKA Moskova talip oldu. Rus ekibinin, yetenekli futbolcunun menajeriyle temasa geçtiği bildirildi. Lig sonunda Fenerbahçe'nin de kapısının çalınacağı ifade edildi. 27 yaşındaki Mert Hakan, bu sezon forma giydiği 30 maçta 8 asistin yanı sıra 2 de gol attı. Hücumda takımın kilit isimlerinden birisi oldu.
Bu sezon 8 asist gerçekleştirilen Mert Hakan Yandaş'a CSKA Moskova talip oldu. Rus ekibinin, yetenekli futbolcunun menajeriyle temasa geçtiği bildirildi. Lig sonunda Fenerbahçe'nin de kapısının çalınacağı ifade edildi. 27 yaşındaki Mert Hakan, bu sezon forma giydiği 30 maçta 8 asistin yanı sıra 2 de gol attı. Hücumda takımın kilit isimlerinden birisi oldu.