Haberler Fenerbahçe İtoudis’ten iddialara yanıt

İtoudis’ten iddialara yanıt

Fenerbahçe Beko ile anlaştığı belirtilen CSKA Moskova'nın koçu Dimitris Itoudis, CSKA'daki sözleşmesine sadık kalacağını ifade etti. Rus basınına konuşan Yunan antrenör, "Yaşam prensibime göre mevcut sözleşmeye her zaman saygı duyuyorum. Başka bir kulüple pazarlık yapmıyorum. Tabii, geleceğin her zaman bize bağlı olmadığı bir dünyada yaşıyoruz" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 06:50
İtoudis’ten iddialara yanıt
Fenerbahçe Beko ile anlaştığı belirtilen CSKA Moskova'nın koçu Dimitris Itoudis, CSKA'daki sözleşmesine sadık kalacağını ifade etti. Rus basınına konuşan Yunan antrenör, "Yaşam prensibime göre mevcut sözleşmeye her zaman saygı duyuyorum. Başka bir kulüple pazarlık yapmıyorum. Tabii, geleceğin her zaman bize bağlı olmadığı bir dünyada yaşıyoruz" dedi.
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