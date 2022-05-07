İtoudis’ten iddialara yanıt

Fenerbahçe Beko ile anlaştığı belirtilen CSKA Moskova'nın koçu Dimitris Itoudis, CSKA'daki sözleşmesine sadık kalacağını ifade etti. Rus basınına konuşan Yunan antrenör, "Yaşam prensibime göre mevcut sözleşmeye her zaman saygı duyuyorum. Başka bir kulüple pazarlık yapmıyorum. Tabii, geleceğin her zaman bize bağlı olmadığı bir dünyada yaşıyoruz" dedi.
Fenerbahçe Beko ile anlaştığı belirtilen CSKA Moskova'nın koçu Dimitris Itoudis, CSKA'daki sözleşmesine sadık kalacağını ifade etti. Rus basınına konuşan Yunan antrenör, "Yaşam prensibime göre mevcut sözleşmeye her zaman saygı duyuyorum. Başka bir kulüple pazarlık yapmıyorum. Tabii, geleceğin her zaman bize bağlı olmadığı bir dünyada yaşıyoruz" dedi.