İsmail Kartal’ın kararı kesin

İsmail Kartal'a yönetimin gelecek sezon için idari menajerlik ve yardımcı antrenörlük teklif ettiği ancak bir kez daha olumsuz yanıt aldığı iddia edildi. Daha önce de "İkinci adam olmam" diyen tecrübeli hoca, yabancı bir teknik adam gelirse sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacak. İsmail Kartal, göreve geldikten sonra ligde 15 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alarak takımı 2. sıraya taşımıştı.
İsmail Kartal'a yönetimin gelecek sezon için idari menajerlik ve yardımcı antrenörlük teklif ettiği ancak bir kez daha olumsuz yanıt aldığı iddia edildi. Daha önce de "İkinci adam olmam" diyen tecrübeli hoca, yabancı bir teknik adam gelirse sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacak. İsmail Kartal, göreve geldikten sonra ligde 15 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alarak takımı 2. sıraya taşımıştı.